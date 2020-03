Il cambio di stagione è un momento ineluttabile: meglio, allora, rassegnarsi e seguire i nostri consigli per riorganizzare l’armadio nella maniera migliore e godere così di un nuovo ordine funzionale.

Perché, se è vero che il cambio di stagione porta via molto tempo, è anche vero che è utile per liberarsi di quello che non si indossa più, per capire cosa c’è di disponibile in guardaroba per la stagione in arrivo, per capire cosa acquistare e per pulire gli armadi. Insomma, un’impresa epica sì, ma in cui vale sicuramente la pena imbarcarsi.

Del resto, anche in tempi lontani dalla quarantena per il Coronavirus, c’è sempre un giorno in un cui si resta a casa e non si può uscire, magari per la pioggia. E tra le cose da fare quando non si può uscire il cambio di stagione è certamente una delle più utili.

Per essere sicuri di iniziare e finire il lavoro del cambio di stagione senza perdere tempo e nella maniera più pratica, abbiamo raccolto per voi i migliori consigli per riorganizzare l’armadio.

Cambio di stagione: 7 consigli per riorganizzare l’armadio