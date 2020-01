7 tendenze da seguire della moda 2020

Le proposte della moda 2020 viste sfilare in passerella, da New York a Milano fino a Parigi, sono pronte a invadere i negozi e gli armadi: quali sono le tendenze che domineranno presto lo street style?

Dall’uncinetto fatto a mano alle stampe a pois, dai colletti in puro stile Seventies fino alle nuance neon, sono tanti i trend da seguire per creare outfit da giorno e look da sera con le scarpe e le borse di stagione che siano chic e originali allo stesso tempo. Vediamone 7 proposte dagli stilisti più amati dalla redazione di DireDonna.

1. Tendenze moda 2020: maxi colletto

Il colletto ampio e a punta, tra i must dello stile sfoggiato da artisti e star allo Studio 54, torna a sorpresa sulle passerelle della primavera 2020 e si appresta a conquistare i guardaroba della fashion addicted. Su camicia bianca con manica a sbuffo da Saint Laurent, a righe larghe da Michael Kors, in una très très chic nuance nude da Victoria Beckham.

2. Passione uncinetto

Il crochet è da sempre molto gettonato nella bella stagione e quest’anno non è da meno. Si declina in una lavorazione a maglie larghe e super sexy da Fendi, in abiti femminili e romantici da Blumarine, in variazioni preziose, con applicazioni in 3d da Dior.

3. Gli hot pants dell’estate 2020

I pantaloni più hot della moda 2020? Sono short cortissimi, da inodssare con calze nere, come si è visto da Chanel, in outfit che strizzano l’occhio al guardaroba maschile da Saint Laurent, in modelli a scacchi, da portare con blazer in suede da Fendi.

4. Moda 2020: colori neon

Rosa fluo, arancione, blu, verde, giallo conoscono una seconda vita declinati in nuance fluorescenti, che non vogliono passare inossevate. Così da Valentino, che ha alternato al bianco della sua nuova collezione, una serie di uscite a tutto neon, da Versace, che non rinuncia a look ad alto contenuto di sensualità, da Marni, che smorza la tendenza fluo con abbinamenti con il bianco.

5. Bralette mania

Reggiseno in primo piano, da abbinare con short e sahariana nella sua variante animalier, come hanno mostrato Dolce&Gabbana. entrata ufficialmente nella festa, in deliziosi modelli all’uncinetto da Dior o in suede multicolor da Alberta Ferretti.

6. Tendenza pois

Non passa l’innamoramento nei confronti della stampa a pois: sono tanti gli stilisti che hanno mandato in passerella abiti, pantaloni o camicette e non solo in bianco e nero. Lo abbiamo visto da Gucci, nella jumpsuit verde creata da Alessandro Michele, nel maxidress fluido tutto volant di Celine, nel vestito midi rosso e bianco – che strizza l’occhio allo stile ladylike – da Michael Kors.

7. Pelle in primavera nella moda 2020

Pelle anche nella stagione più calda? Of course! È stata vista in tante delle passerelle della moda Primavera-Estate 2020. Nel tailleur verde e nero di Prada, nel completo pencil skirt e crop top verde petrolio di Givenchy, negli short morbidi e vinilici di Valentino.