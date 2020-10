I cappotti neri, immancabili protagonisti del guardaroba capsula, possono dare vita a look autunnali e invernali classici e intramontabili, ma anche originali e inaspettati: la nostra redazione vi propone 10 modi di indossarli, 10 outfit per capire come abbinare capi e accessori e essere sempre chic e ricche di stile.

Del resto, si fa presto a dire cappotto nero. Corto e bon ton, oversize come lo vogliono le ultime tendenze, con cintura in vita, di ispirazione militare: i modelli sono moltissimi. La varietà permette a questo capo di essere indossato con grande versatilità. In base allo stile, può essere adatto ai look da ufficio, a una passeggiata in città, a una serata in discoteca.

Più il modello è classico, naturalmente, più sarà facile utilizzare accessori per trasformare di volta in volta l’outfit da casual a elegante, da glam a sofisticato.

Cappotti neri: 10 modi di indossarli

Volete acquistare un cappotto nero, ma non sapete se faccia per voi, oppure ne avete uno nell’armadio ma non sapete come indossarlo? Ecco 10 proposte della redazione per tutti i gusti, gli stili, le occasioni.

Minidress

Un mini dress ispirato agli anni Sessanta, stringate e accessori semplici ma con una forte personalità: ecco un look urbano ma molto molto chic.

Tubino e anfibi

Cappotto e tubino nero sono due capi che non possono mancare nel guardaroba. Perché non rivisitare l’abbinamento con un paio di anfibi per un look più grintoso e giovane?

Top e pantalone animalier

Una fantasia animalier è l’ideale per vivacizzare il nero di un cappotto elegante. La nostra proposta prevede un crop top aderente (da sostituire con un semplice top se non siete tipi da “ombelico a vista” e pantaloni a gamba dritta.

Look bon ton

Un cappottino e un abito nero con colletto bianco da “collegiale”: si tratta di un look giocoso e ironico, da completare con Mary Jane, tracolla e occhiali da sole.

Black & white

Con il nero, si sa, si abbinano facilmente tutti i colori (scegliendone solo tre a look, però, senza esagerare). Il fascino di un outfit bianco e nero, tuttavia, è irraggiungibile. Il bianco del pullover e dei pantaloni ampi illumina l’inverno, e gli accessori richiamano il cappotto.

Gonna midi e stivali

Il cappotto nero ben si addice al mood romantico, specialmente se abbinato a una gonna a ruota midi e a stivali dal modello classico. Il tocco in più? La larga cintura in vita.

Abito-cappotto

Sono tanti i modelli di cappotti neri che si prestano a diventare veri e propri abiti. La scelta deve cadere su capi che permettano una chiusura “ermetica”, per evitare gaffe e vedo-non vedo poco eleganti.

Pantaloni cropped

Giocare con la lunghezza del cappotto, dell’orlo dei pantaloni e degli stivaletti non è sempre facile, e molto dipende anche dal fisico, ma una volta trovata la combinazione giusta, il look armonio ed equilibrato può diventare uno dei vostri “cavalli di battaglia” per l’ufficio.

Jeans e mocassini

Cappotto, pantalone e mocassino danno vita a un look irresistibile. Il jeans permette di sostituire la patina “snob” con un mood più rilassato.

Jeans e sneakers

Infine, a proposito di mood rilassato, un abbinamento casual, che è però uno dei preferiti non solo della redazione, ma di moltissime influencer. Cappotto nero, maglia, jeans, sneakers e tote bag: pronte per il prossimo scatto da pubblicare sui social.