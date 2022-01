La felpa di Chiara Ferragni è la “Rivoluzione romantica” del 2022

In tenuta sportiva, Chiara Ferragni condivide su Instagram la prima regola da seguire nel 2022: “Ama chi ti pare”. È questa la frase ricamata sulla felpa grigia che indossa negli scatti pubblicati sul suo profilo. Il capo appartiene al brand Rivoluzione Romantica, fondato da Edoardo Bertuccioli e Alberto Albani.

Il nome della marca compare a grandi lettere bordeaux sulla felpa, ma lascia spazio allo slogan sopracitato. Un messaggio importante e nobile, che vuole essere d’esempio per le generazioni attuali, passate e future.

Che il nuovo anno, quindi, riparta dall’amore. In ogni sua forma. Ferragni si fa paladina della rivoluzione e si mostrai ai 25 milioni di follower con indosso l’indumento simbolo, che ha immediatamente giovato della sua pubblicità, divenendo subito una nuova tendenza.

La felpa, infatti, si può trovare sul sito www.rivoluzioneromantica.it al costo di 60 euro, ma è già sold out.

Lo stesso capo è stato indossato anche da Manuele Mameli, fidato make up artist dell’imprenditrice. I due si sono fatti immortalare insieme con look abbinato, durante un pranzo a Milano, a Palazzo Parigi.

Ferragni ha completato l’outfit dallo stile un po’ grunge, con un paio di pantaloni aderenti in vinile molto lucido e una giacca di pelliccia bianca, effetto “donna delle nevi”, con piccoli pois neri. Ai piedi, un paio di stivaletti combat con enorme suola track e catena sul davanti, firmati Miu Miu.

“First Monday of 2022” (Il primo lunedì del 2022), scrive come didascalia del post, in cui mostra diversi scatti della giornata trascorsa. Orecchini e bracciali luminosi completano il tutto, mentre lo smalto rosso glitterato è ci fa sguazzare ancora per un po’ nell’atmosfera natalizia delle feste appena trascorse.