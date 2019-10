Chiara Ferragni scarpe: modelli e dove acquistarli

Dalla creatività della fashion blogger più amata del momento Chiara Ferragni scarpe super fashion arrivano ai nostri piedi per impreziosire look casual o eleganti: sneakers o ballerine, stivali o sandali con tacco, i modelli sprizzano glamour da ogni millimetro, grazie anche a glitter e simboli come i celebri occhi ammiccanti e i cuori rossi.

Del resto, l’imprenditrice non solo sa come disegnare e vendere scarpe che interpretino le tendenze di stagione, ma grazie ai suoi seguitissimi social suggerisce gli abbinamenti migliori, per outfit originali con cui non si passa di certo inosservate e si possono ricreare scatti instagrammabili perfetti per una valanga di like.

Quali sono i modelli di scarpe firmati Chiara Ferragni da non perdere, come mixarli in look alla moda e dove acquistarli? Ve lo diciamo noi.

Chiara Ferragni scarpe: i modelli

L’influencer ha pensato proprio a tutti i gusti, a tutte le stagioni e tutte le esigenze: sneakers, slides, tacchi, ballerine, slip-on, stivali e addirittura snowboots.

Abbiamo selezionato i modelli preferiti dalla redazione e, grazie alle foto della fashion blogger, scoperto abbinamenti ad alto tasso trendy.

Sneakers Chiara Ferragni

Spesso indossate con denim e total look sportivi, le sneakers sembrano – dai suoi profili social – essere le scarpe preferite da Chiara Ferragni. Sono sicuramente i modelli più conosciuti, più amati, più divertenti grazie alle versioni con cuori, stelle, occhi, glitter.

Le sneakers flatform in pelle rivestita in vinile, con para bianca alta 35 mm e intarsio a forma di cuore rosa, sono rifinite con suola interna e fodera in pelle azzurra. Prezzo 250 euro. Acquista qui

Stivali Chiara Ferragni

La Ferragni indossa spesso gli anfibi con jeans aderenti per un look casual, adatto a girare in città e a donne attive e contemporanee. Tra le proposte del suo brand anche gli stivali camperos, disponibili in una simpatica versione in vinile.

Gli army boot in pelle nera con lacci hanno una spessa suola in gomma e sono made in Italy. Prezzo 350 euro. Acquista qui

Ballerine Chiara Ferragni

Con gambe lunghe e tornite le ballerine diventano accessori ideali a completare look da giorno adatti per l’ufficio come per il tempo libero. Non è difficile copiare questo outfit della fashion blogger, minimal e in bianco e nero, colori eleganti e senza tempo.

Le ballerine a punta in glitter argento “flirting” hanno ricamo a filo, tacco rivestito ton sur ton, bordo in pelle argento, suola e fodera in pelle azzurra. Disponibili anche in oro e in blu. Prezzo 275 euro. Acquista qui

Slides Chiara Ferragni

Le slides ormai non sono più relegate a bordo piscina e completano i look estivi (e non solo) per il tempo libero in occasioni molto informali. Chiara, durante un aperitivo all’aperto, ha abbinato il modello di Chanel con un abito corto e sexy.

Le slides flirting in gomma sono disponibili in tanti colori moda perfetti per l’estate, rosa, azzurro, rosso, ma anche in bianco e nero. Prezzo 95 euro. Acquista qui

Tacchi Chiara Ferragni

Inutile dire che la influencer porta molto spesso le scarpe con il tacco, sandali e décolleté, e le abbina a minidress o a pantaloni attillati per slanciare la figura. Con questo look gioca con le trasparenze e sappiate che, se vi siete innamorate come noi di questo modello di scarpe, potete comprarne uno simile sul suo sito.

I sandali con eco pelliccia ton sur ton, tacco 10, sono disponibili in nero e rosa e sono perfetti per dare un tocco fru fru a tutti i look da sera. Prezzo 250 euro. Acquista qui

Dove acquistare le scarpe di Chiara Ferragni

Le scarpe disegnate dalla fashion blogger si possono comprare direttamente nello store ufficiale online della Chiara Ferragni Collection.

Sono tanti, poi, i negozi di scarpe fisici autorizzati a venderle, dove trovarle e provarle, così come le piattaforme per lo shopping sul web, da Amazon a Zalando, da Luisaviaroma a Yoox.