Beyoncé ai Golden Globe 2020 con 323 carati di diamanti

Ha stupito come sempre Beyoncé ai Golden Globe 2020 con il suo look sfavillante e i suoi diamanti preziosissimi sul red carpet steso al Beverly Hilton Hotel.

Queen B, in nomination per il brano “Spirit” di The Lion King, come migliore canzone originale (e battuta da Elton John e Bernie Taupin con “I’m Gonna Love Me Again” di Rocketman), è arrivata – in colpevole ritardo, secondo alcuni cronisti presenti – accompagnata dal marito Jay-Z. Per lei, un quanto mai voluminoso abito Schiaparelli con voluminose maniche dorate.



Roseberry è stato nominato direttore artistico della casa fondata dalla couturier italiana Elsa Schiaperelli lo scorso aprile e ha presentato la sua prima collezione di Haute Couture autunno 2019 per la griffe a luglio.

In linea con l’abito da superstar, gli orecchini Lorraine Schwartz che abbagliavano con oltre 250 carati di diamanti (per un valore di oltre 8 milioni di dollari, secondo un portavoce del gioielliere), mentre i quattro anelli Lorraine Schwartz con un valore di oltre 73 carati di diamanti, tra cui un anello con diamante bianco taglio smeraldo, un anello con diamante champagne a forma di pera, un anello tri-pass ornato con brillanti diamanti gialli vivaci e un anello mignolo con diamante. Totale dei carati per la superstar? Diamanti per 323 carati.

Leggi anche: