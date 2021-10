Collant: tendenze e idee per l'autunno-inverno 2021/2022

La moda autunno-inverno 2021/2022 punta tutto sulle gambe: stavolta però senza lasciarle nude ma avvolte da collant che non passano inosservati, colorati e sapientemente ricamati. I collant sono l’accessorio underwear, protagonista della stagione più fredda, con cui proteggere le gambe dal freddo e con cui completare il look.

Sì, perché l’intento dei collant è quello di creare una continuità con l’outfit indossato giocando con il ton sur ton o con il color block. Possono essere scelti nelle raffinate versioni velate, dall’effetto vedo-non-vedo, o nei modelli coprenti (30 o 40 denari) declinate in colori pop e ricchi di energia.

Le tendenze per l’autunno-inverno 2021/2022 riscoprono il piacere di mettere in mostra le gambe adornate dai classici modelli di calze a pois, con ricami e pizzi floreali e a rete, riservando alcune novità. Come i collant decorati da effetti grafici e texture che virano verso quadretti, cerchi e rombi.

Inoltre i collant di questa stagione sono simboli di messaggi da comunicare al mondo intero e che rivelano le nostre passioni: infatti non è difficile trovare sui collant stampe di paesaggi delle più importanti città del mondo che rivelano l’animo amante dei viaggi che c’è in ognuno di noi o le costellazioni per chi ama l’astrologia oppure i loghi delle Maison di moda. Ecco le tendenze e come indossare i collant per l’autunno-inverno 2021/2022.

I collant stampati di Chiara Ferragni

A sugellare il definitivo ritorno dei collant tra le tendenze per l’autunno-inverno 2021/2022 c’è Chiara Ferragni con i suoi collant stampati firmati Calzedonia. Si tratta di un paio di calze velate con stampa degli skyline delle più famose metropoli del mondo dedicate agli amanti dei viaggi. L’influencer decide di indossarli con un completo in lana color rosa e un blazer grigio senza dimenticare un paio di mocassini. Ma offrono infinite possibilità di abbinamento insieme a minigonne, shorts e vestiti corti.

Collant con logo in vista

Iniziali e simboli dei brand sono il tratto distintivo delle calze che ripropongono la tendenza della logomania. Così le calze – velate, coprenti o colorate – diventano l’accessorio griffato con cui completare i look. Un esempio? I collant Fendi con simbolo della maison da indossare con vestiti corti e gonne midi.

I collant coprenti colorati

Per la stagione autunno-inverno 2021/2022 l’obiettivo dei collant è quello di tenere al caldo le gambe e proteggerle e lo fanno aggiungendo uno stile ricercato che stupisce. Le versioni coprenti dai colori pop, vitaminici e profondi sono ideali per creare look eccentrici che non passino inosservati e si indossano in coordinato al look nella versione ton sur ton o a contrasto cromatico. Un esempio? Le calze ricamate di Versace nei toni del fucsia e del giallo da abbinare ai colori mini dress e scarpe dello stesso colore.

Collant in lana

Funzione anti-freddo assicurata con i collant in maglia di lana o cachemire che si indossano come fossero morbidi leggings . Come il modello Miu Miu, in maglia di lana tricot color cammello da indossare con cappotto shearling e anfibi.

I collant a pois

Le calze con i pois sono un grande classico del guardaroba invernale. Un esempio? il modello Calzedonia con micro poi scelto da Valentina Ferragni è perfetto per le occasioni più eleganti così come per un appuntamento galante.

I collant bianchi

Candidi come la neve, i collant bianchi sono tra le tendenze dell’inverno 2022. A portarli in passerella è Chanel con il modello autoreggente abbinato a un tailleur con gonna dallo spacco profondo e sensuale.