Moda autunno-inverno 2021/2022: il ritorno dei leggings

Dai modelli a rete anni ’80 alle versioni colorate ispirate alle tendenze anni 2000, la moda autunno inverno 2021/2022 preannuncia il ritorno dei leggings. Aderenti, sensuali e coloratissimi sono il capo di abbigliamento comodo ed essenziale da mixare con tutto: insieme ad abiti, felpe oversize, mini gonne e cappotti creano look versatili da sfoggiare tutti i giorni.

Nati come capo di abbigliamento sportivo per via dei confortevoli tessuti elasticizzati che consentono di muoversi in libertà, abbandonano il settore sportwear per diventare l’indumento dagli infiniti abbinamenti. Non solo in palestra o all’aperto per una sessione di jogging, i leggings compongono outfit casual mixandosi con item eleganti come cappotti, cappe e blazer.

A conquistare è proprio l‘effetto seconda pelle che creano una volta indossati, donando una sensazione di libertà come se non li avessimo indosso. Le pre-collezioni autunno inverno 2021/2022 sono ricche di modelli ai quali ispirarsi. Le versioni del passato vengono rivisitate per la creazione di modelli contemporanei (senza passante sotto il piede e con lunghezze fino alle caviglie).

I leggings con logo

La pre-collezione autunno inverno 2021/2022 Gucci presenta un modello di leggings che ricorda i classici collant e che diventano un tutt’uno con le scarpe. Oltre al design super aderente che li rende simili a una seconda pelle, la collezione Gucci punta tutto sul monogramma con logo GG che è il tratto distintivo del marchio. Questo modello è perfetto da abbinare a bluse eleganti e guanti e da mixare con accessori sportivi come un capello da baseball.

I leggings a rete

Dior celebra la moda anni ’80 con i leggings a rete dal mood sensuale e trasgressivo. A conquistare è la sapienza degli abbinamenti che vede protagonisti una romantica gonna a balze in tulle e una giacca argentata che si conferma il focus dell’intero look. Si tratta di un outfit ideale per una serata in discoteca da completare con un basco in stile parisienne e un paio di ballerine a punta quadrata argentati.

I leggings effetto nude

Rivisitati in chiave contemporanea con maxi spacchi laterali sugli orli, Jacquemus lancia un nuovo modello di leggings che si conferma tra i più versatili della prossima fredda stagione. La scelta di stile vira verso una tonalità nude che si confonde con il colore della pelle. Si abbinano a giacche con maxi spalline e sandali in pelliccia coordinati alle calze. Il risultato è un look consono alla vita di tutti i giorni.

I leggings neri

Tra i modelli più classici e intramontabili, i leggings neri confermano il loro stile versatile che si adatta anche alle mise più eleganti. Lo dimostra Tom Ford che nella sua collezione fall winter 2021/2022 abbina un paio di sensuali leggings lunghi fino alla caviglia a un top in pizzo e un paio di décolleté colorate. Un’idea di look a cui ispirarsi per creare un outfit elegante ideale per la sera.

I leggings colorati

Durante la prossima stagione autunnale nel guardaroba non potranno mancare i leggings colorati da abbinare a capi ton sur ton o in color block. Max Mara propone in passerella una versione colorata nella nuances prugna abbinata un tubino rosa, un impermeabile con cappuccio e una maxi bag.

I leggings sportivi

Sebbene i leggings si siano trasformati in capo di abbigliamento versatile che si adatta a ogni stile (elegante incluso), non perdono la loro connotazione tipicamente sportiva. Dior li propone in passerella in una versione con stampa e pattern di figure geometriche e maxi strisce all’altezza delle ginocchia. Una versione cool da abbinare a sneakers e maxi felpe per allenarsi con stile.