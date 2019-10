Kaki e borgogna per Kate Middleton in visita al Museo di storia naturale, un abbinamento di colori in linea con le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019/2020 tutto da copiare.

All’Angela Marmont Centre (AMC), centro scientifico londinese dedicato allo studio del mondo naturale del Regno Unito, la Duchessa di Cambridge ha scelto un outfit molto autunnale, abbinando ai pantaloni color kaki, un maglia borgogna e accessori coordinati, compresa una handbag Chanel in pelle di vitello con manico smaltato. Kate Middleton ha completato il look con i suoi orecchini a cerchio in foglia di quercia Asprey in oro giallo 18 carati con pavé di diamanti.

Come replicare il suo outfit abbinando il color borgogna? Ecco tre proposte della redazione, tutte da provare.

Abbinare il color borgogna come la Duchessa

I pantaloni culotte di Jigsaw hanno gamba larga, vita elasticizzata e rouches dalla cintura all’orlo; Kate Middleton ha indossato insieme un maglione pointelle di Warehouse a maglia fine, con un design effetto pizzo, bordi a costine e dettaglio di bottoni. In alternativa alle loafer di Tod’s, si possono scegliere quelle di Gucci, sempre color borgogna con plateau e logo Double G.

Color borgogna: l’outfit low cost

La maglia aderente in maglia sottile di misto viscosa con scollo arrotondato e maniche lunghe in bordeaux di H&M è perfetta con i pantaloni a vita alta realizzati in cotone color kaki di Zara con dettaglio di pince sulla parte anteriore e vita regolabile con passanti laterali. La borsa? Una handbag effetto pelle di coccodrillo di Mango con apertura circolare sui manici.

L’abbinamento di colori di tendenza

Crêpe con fondo satinato per il top bordeaux di Co con silhouette ampia dallo scollo drappeggiato e polsini abbottonati. È perfetto con i pantaloni kaki di Theory con gamba larga sono in twill morbisissimo, a vita bassa con pieghe e le mules Givenchy a punta aperta in pelle bordeaux e tacco alto.