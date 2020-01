Come abbinare una gonna nera a tubino

Immancabile nell’armadio almeno una gonna nera a tubino, vero e proprio passepartout di stile insieme ai pantaloni neri e ai jeans. Sapere come abbinare questo modello è indispensabile se si vuole creare outfit da giorno e look da sera con pochi capi, ma sempre con un tocco glamour.

È perfetta con tutti i tipi di scarpe, dalle décolleté agli anfibi; si può portare con un blazer, per creare un versatile tailleur da ufficio, o con un maglione, per abbinamenti casual.

Qualche consiglio della redazione? Ecco i nostri tip per abbinare la gonna nera a tubino.

Total black con la gonna nera a tubino

Comodo e perfetto per appuntamenti informali l’outfit con maglia cropped in filato di lana e cachemire di Max Mara con collo alto rifinito a costine e maniche lunghe leggermente ampie al fondo, da abbinare alla gonna in maglia con vita elasticizzata di Zara. Ai piedi, anfibi con paillettes neri di Tosca Blu hanno punta smussata, chiusura con lacci, chiusura laterale con zip e tacco largo piatto. Per spezzare il total black? Basta indossare una camicia bianca oversize, da portare sopra la gonna.

L’abbinamento con l’animalier

Un tocco aggressivo alla gonna nera a tubino? Basta scegliete un modello come quello di Twinset, in punto Milano con spacco laterale al fondo e interno in pizzo macramé floreale, a cui abbinare la camicetta in stampa animalier di H&M, in tessuto leggero, con colletto alto con arricciatura in alto che crea un leggero drappeggio. Le maniche sono lunghe a palloncino e il polsino stretto con bottone. Per completare il look, le décolleté Michael Kors in pelle, perfette per passare dall’ufficio alle uscite serali. La silhouette a punta slancia la gamba, mentre il sottile tacco a spillo eleva la silhouette. Acquista ora

Effortless chic con la gonna nera

Eleganza dégagé con la maglietta a righe bianca e nera e la gonna nera a tubino: il nostro consiglio è quella di Mango, in cotone biologico, che si può indossare con la gonna lunga in maglia aderente e vita alta, decorata con bottoni a pressione logati sulla lunghezza. Completano il look, la sneakers Superstar con paillettes di colore bianco in pelle di Golden Goose effetto invecchiato, con applicazione laterale a forma di stella.