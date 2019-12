Come abbinare i pantaloni neri

Impossibile non avere almeno un paio di pantaloni neri nell’armadio, il capo più versatile e facile da abbinare che sia mai stato pensato dalla moda: non esiste anno, né stagione, in cui stilisti e brand low cost non ne propongano almeno diversi modelli, dai cropped – così di tendenza nell’inverno 2020 – alle versioni in pelle, dagli skinny fino alle declinazioni a palazzo.

Qualche dubbio su come vestire, creando outfit da giorno perfetti per l’ufficio o per il tempo libero? La redazione di DireDonna ha stilato una piccola guida con i consigli per indossare nel modo migliore i pantaloni neri.

Pantaloni neri e blazer

L’abbinamento con il blazer è tra i più gettonati per giornate di lavoro in cui p richiesto un dress code più formale. H&M propone una giacca aderente in tessuto con colletto e revers che si abbina alla perfezione con pantaloni slim, come quelli di Haider Ackermann, il modello è a vita alta elasticizzata e gamba dritta. Ai piedi si possono indossare mules con effetto serpente di colore rosa in pelle di Aeyde dalla punta smussata.

Pantaloni neri di jeans: come abbinarli

Con i jeans svasati di colore nero di Slvrlake si può creare un look sporty chic abbinando il maglione oversize con maniche a campana in rosa shocking in lana d’alpaca di Stella McCartney e sneakers glitterate oversize di colore bianco in gomma di Alexander McQueen.

Pantaloni neri di pelle e ballerine

Sportivi e al tempo stesso sartoriali, i pantaloni a vita alta in similpelle di Michael Michael Kors sono perfetti con un body, come quello in velluto e dettaglio in pizzo di Mango in blue classic, intonato ai mocassini di Blue Bird Shoes in suede con punta tonda e tacco basso.

Look total black

Look dark e super trendy? Il consiglio della redazione è abbinare il maglione con maniche a palloncino nero di Valentino con i pantaloni dritti in twill di pura lana di Max Mara, con doppia pince sul davanti e banda laterale in raso di seta sulla gamba. Come scarpe, i mocassini con suola rialzata di pelle di vitello di Givenchy, con punta tonda, plateau e tacco largo alto.

Pantaloni neri e blusa bianca: abbinamento classico

Un evergreen l’accostamento del bianco e del nero: i pantaloni neri a vita alta di Zara sono l’ideale per abbinare la camicia con ruches di Ba&Sh con colletto rialzato e polsini stretti e orlo dritto. Per spezzare la monotonia del black&white, gli ankle boot a punta di Pura Lopez in stampa animalier e tacco stiletto di 11 cm.