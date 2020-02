Come abbinare la camicia di jeans

Intramontabile del guardaroba, maschile come femminile, la camicia di jeans è un capo d’abbigliamento casual perfetto per abbinamenti informali: sono tante le celebrities che lo dimostrano nei loro outfit di tutti i giorni, lontane da sfilate, front row e red carpet.

La camicia in denim è facile da indossare e – malgrado le apparenze – molto semplice da abbinare: è casual, è comoda e con i giusti accessori rende ogni look originale e versatile.

Con le sneakers e i jeans, ma anche con pantaloni di pelle e décolleté, merita da sempre un occhio di riguardo, perché varca le mode e le tendenze. Come abbinarla? Prendiamo qualche spunto da Alessandra Ambrosio, Bella Hadid e Sarah Jessica Parker.

Abbinare la camicia in denim come Alessandra Ambrosio

Sempre atletica l’ex angelo di Victoria’S Secret, che per le strade di Los Angeles sfoggia un outfit sportivo, fatto da sneakers bianche, t-shirt crop a mostrare l’ombelico e pantaloni di pelle neri. Alessandra Ambrosio insegna a indossare la camicia di jeans in dimensioni over slacciata.

La camicia di jeans secondo Bella Hadid

Intrepida la super modella che a Parigi, in pieno inverno, esce dall’albergo in denim color nocciola e crop top di jeans, a cui ha abbinato un blazer maschile sempre in denim e una maxi bag nello stesso tessuto. Bella Hadid insegna ad affrontare il freddo a pancia nuda con estrema nonchalance.

L’outfit di Sarah Jessica Parker con la camicia in denim

Da sempre regina di stile, l’indimenticabile e indimenticata Carrie Bradshaw gira per Manhattan in skinny jeans e camicia di denim, in un look comodo e versatile dove abbina ankle boot colorati e mini zaino argentato. Sarah Jessica Parker insegna a sovrapporre denim di differente colore senza timore.