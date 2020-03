Moda Primavera-Estate 2020: come abbinare il verde acqua

È un verde acqua brillante che sa di vacanze, di acqua cristallina e di romanticismo il Biscay Green segnalato dal Pantone Color Institute tra i colori di tendenza nella moda Primavera-Estate 2020, una nuance non facile da abbinare ma di sicuro effetto.

Insieme al Classic Blue, è il colore che si candida più di altri a tingere di una freschezza tutta primaverile il guardaroba. Una sfumatura che ricorda l’acqua, che ha dominato sulle passerelle di Sally Lapointe, Marco de Vincenzo e Vivetta, in total look all’insegna della delicatezza, ma anche in abbinamenti audaci, come da Gucci, o con il kaki, come da Agnona e Stella McCartney.

Si incontra perfettamente con colori come il rosa pesca, in caso si abbia un incarnato caldo, o come il viola in caso la carnagione fosse tendente verso toni freddi, entrambi tonalità molto gettonate nella palette cromatica della stagione calda. Di sicuro effetto l’accostamento con il lilla e con l’azzurro, ma anche con le tinte fluo così gettonate quest’estate.

Come abbinare al meglio il verde acqua? Scopriamo come hanno scelto di mixare la nuance gli stilisti sulle passerelle delle collezioni estive.

Dolce&Gabbana: come abbinare il verde acqua

Sulla passerella durante la Milano Moda Donna di settembre 2019, Dolce&Gabbana hanno fatto sfilare un tailleur verde acqua con rifiniture azzurre e cravatta verde smeraldo.

Il verde acqua secondo Valentino

Nuance chiarissima quella scelta da Pierpaolo Piccioli per la Valentino Primavera-Estate 2020: anche in questo caso l’abbinamento perfetto è con un verde pieno. Gli accessori sono dorati.

Marc Jacobs e il verde acqua

Da copiare l’abbinamento di colori visto dalle parti di Marc Jacobs. Lo stilista statunitense ha mandato in passerella un cappotto verde acqua con stelle color senape, indossato con pantaloni e scarpe della stessa sfumatura di giallo. Un contrasto très chic.

Come abbinare il verde acqua secondo Erdem

Non sbaglia Erdem ad abbinare il verde acqua con il bianco e il nero. A dare una sferzata inattesa, il rosa shocking del maxi foulard legato al collo.

Giorgio Armani e il verde acqua

Inossidabile l’atmosfera glamour che si respira nelle collezioni di Giorgio Armani, che all’abito di seta verde acqua abbina una nuance grigio perla e accessori argentati.

Il color block da Gucci

Alessandro Michele gioca con i blocchi di colore e manda in scena per Gucci un tailleur verde acqua di una sfumatura polverosa indossato con un dolcevita rosa chiaro, verde pistacchio e rosso fuoco: un mix&match cromatico assolutamente riuscito.

Stella McCartney: verde acqua e kaki

Sono kaki e bianco i due colori con cui Stella McCartney ha abbinato il verde acqua brillante del suo maglioncino. Scarpe color corda e orecchini di legno chiaro completano un look sempre più all’insegna della sostenibilità, grande vessillo della stilista britannica.