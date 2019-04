Come abbinare il verde di quelle 50 sfumature (e più…) così in voga nella moda Primavera-Estate 2019? Dalla nuance menta fino alla tonalità verde militare passando per le tonalità smeraldo, prato e turchese, è questo uno dei colori che impazza nei guardaroba (accessori compresi) della bella stagione.

Sulle passerelle delle maison più blasonate sono andati in scena abbinamenti arditi, che regalano un tocco di originalità anche all’outfit più banale, ma non sono mancati accostamenti più classici, adatti a chi non ama trasgredire le regole base della moda. Non solo look monocolore, ma anche accostamenti inusuali con i modelli di scarpe e borse più trendy.

Ecco i tip della redazione per abbinare al meglio il verde e il verde militare.

Come abbinare il verde

1. Verde e bianco

Stella McCartney abbina al miniabito in pizzo stretch verde menta scarpe platform bianche candide.

2. Verde e argento

Il look verde acqua di Fendi, con pullover cropped, gonna plissé e giacchetto sportivo si nobilita con texani d’argento.

3. Verde e rosso

Tailleur Gucci con giacca monopetto e pantalone dritto verde smeraldo? Perfetto con accessori di un rosso intenso.

4. Verde e marrone

Sono in marrone gli accessori da abbinare con l’abito caftano verde menta di H&M in lycocell.

5. Verde e blu

Il body smeraldo Zendaya per Tommy Hilfiger in raso con profonda scollatura si sposa ad hoc con il blu scuro dei jeans.

Come abbinare il verde militare

1. Verde militare e rosa antico

È di Max Mara l’abito longuette in voile di cotone e seta verde militare, perfetto con la borsa rosa cipria.

2. Verde militare e nero

I pantaloni cargo ampi e leggeri di Michael Kors si abbinano con top di seta e accessori neri.

3. Verde militare e blu petrolio

Nuance kaki per i pantaloni a vita bassa in popeline di Givenchy che si sposa al meglio con camicia blu petrolio.

4. Verde militare e viola

Di Zara i pantaloni ampi con cintura da portare con la camicia con manica a sbuffo color viola intenso.

5. Verde militare e arancione

È l’arancione il colore top per gli accessori da abbinare allo chemisier color verde militare di Mango.