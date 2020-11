Non solo in spiaggia o sul lungomare con i sandali infradito al posto del copricostume: capire come indossare una camicia lunga con stile permette di scegliere questo capo originale e chic anche in look urbani e per outfit autunnali e invernali.

Del resto, la camicia, in particolare la camicia bianca, è un pezzo fondamentale, uno degli immancabili di un guardaroba capsula. Sappiamo bene come abbinarla a jeans e blazer, tailleur con gonna o pantalone, gonna a sigaretta, salopette eleganti. Ma, in versione lunga, il suo orlo “fuori misura” può creare diversi dubbi in fase di composizione dell’outfit.

La camicia lunga, tra l’altro, può essere poco più lunga di un modello classico, dunque arrivare al bacino, come un capo rubato dal guardaroba di Lui, può arrivare poco sopra o poco sotto il ginocchio, come un vestito corto o midi, o ancora arrivare fino alle caviglie.

Le opzioni, insomma, sono moltissime, e danno vita a proposte di look differenti. Le camicie oversize consentono di giocare con le lunghezze (con una giacca corta in vita, con pantaloni lunghi) e di creare outfit originali.

Come indossare una camicia lunga

Se non sapete come abbinare la camicia lunga, potete lasciarvi ispirare dalle idee “scovate” dalla nostra redazione per dare vita a look contemporanei e pieni di stile, da comporre con i vostri capi preferiti del guardaroba. Ecco 6 proposte adatte all’ufficio, ma anche al tempo libero.

Annodata

È senz’altro il primo modo di indossare la camicia lunga a venire in mente. Se, infatti, il modello è solo un po’ più lungo del solito, ma non lunghissimo, i suoi lembi possono essere annodati, dando vita a una soluzione romantica, dal sapore vintage e anche un po’ ammiccante. Il mood retro, nella nostra idea, è amplificato dalla fantasia a quadri.

Come una giacca

Se il modello è abbastanza strutturato, o il tessuto rigido e corposo, la camicia lunga si può trasformare in una giacca o in uno spolverino per completare il look. La nostra proposta? Interpreta una delle tendenze inarrestabili dello street style di quest’anno, la camicia da “boscaiolo”, calda e avvolgente.

Con giacca di pelle corta e Oxford

Gioca con l’orlo del giubbotto corto in pelle la camicia bianca asimmetrica di questa nostra proposta per tutti i giorni. A completare il look pantaloni in pelle con inserti abbastanza aderenti e scarpe con lacci Oxford, per un tocco classico.

Con pantaloni a sigaretta e slingback

Nelle giornate più miti, o durante le “mezze” stagioni, la camicia può essere indossata tranquillamente senza giacca. Sofisticata e un po’ parisienne la proposta di abbinarla a pantaloni a sigaretta e le slingback, che regalano una allure chic impareggiabile.

Con stivali overknee

Un altro degli accostamenti classici della camicia lunga è quella con gli overknee, gli stivali oltre il ginocchio. Un’idea super sexy, ma che rischia di sconfinare spesso in uno stile eccessivo alla “Pretty Woman”. È opportuno, allora, inserire per sdrammatizzare dei dettagli come il morbido maglione o accessori glam, come la mini bag.

Jeans e tacchi alti

La camicia è davvero over oversize? Meglio accostarla a un outfit semplice, come a jeans e a scarpe con il tacco per slanciare la figura.