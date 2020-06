Come indossare i pantaloni di lino

Grande classico dell’estate, i pantaloni di lino sono il modello perfetto per creare outfit casual freschi e super chic. Perfetti per look da ufficio con bluse e camicie di seta, si trasformano nel capo ideale per il weekend con t-shirt bianca e infradito. Dal pantalone bianco largo a vita alta a quello color kaki d’ispirazione army fino al pantalone cropped da indossare con espadrillas e minorchine, le possibilità di indossarli in abbinamenti di tendenza si declinano tra colori e stili differenti.

Gli outfit più belli? Dalle redazione di DireDonna, 5 consigli (con prezzi) per indossare i pantaloni di lino dalla mattina alla sera.

Indossare i pantaloni di lino con la canotta

Sono in lino traspirante i pantaloni bianchi a vita alta LouLou Studio con gamba larga con pinces e bordi sottili a spacco. Si possono portare con un canotta multicolor come quella di Victoria Beckham realizzata in morbido jersey di cotone. Ai piedi, infradito di The Row in pelle liscia e pelle scamosciata con solette imbottite in modo da poterli indossare comodamente tutto il giorno.

Il tailleur di lino low cost

Super chic il tailleur di lino bianco: Zara propone una versione low cost composta da blazer sfiancato con collo a revers e maniche lunghe e pantaloni misto lino a vita alta con tasche laterali e finte tasche a filetto posteriori e dettaglio di impunture abbinate tono su tono. Diventa prezioso con le mules in pelle color crema di By Far, un modello con punta quadrata e aperta, design senza lacci, retro scoperto e tacco basso.

L’outfit con il crop top

Soffice misto lino per i pantaloni blu di Staud con pieghe in vita per creare volume attraverso le gambe larghe. Il design oversize si compensa con un crop top come quello di Low Classic realizzato in morbida maglia a coste in una sottile tonalità salvia. Perfette le sneakers alte di Marni con punta tonda, punta a contrasto, chiusura con lacci, pannelli laterali a contrasto e logo nella parte posteriore.

Come indossare i pantaloni di lino rossi

Ideale per l’ufficio l’outfit composto dalla t-shirt girocollo nera di Ninety Percent in jersey di cotone organico proveniente da fonti responsabili, incredibilmente morbido e con la minima elasticità per il massimo comfort, e i pantaloni dritti in saglia di puro lino di Max Mara, dalla linea leggermente svasata al fondo, con tasche inserite nei fianchi. Comodissime le mules in pelle di Jimmy Choo con tacco a stiletto medio alto e soletta in pelle.

L’outfit con i pantaloni larghi

Voglia di pantaloni ampi? Quelli di Twinset sono in tessuto diagonale di misto lino effetto lavato, con doppia piega in vita hanno volume over e si abbinano alla perfezione con la camicetta di Maje che fonde la classica victoriana con l’eleganza parigina nel modo più grazioso. Tagliato da un ampio voile di cotone sangolato di broderie, è rifinita con cotone all’uncinetto e ha romantici polsini arricciati. Il look si può completare con i sandali effetto serpente di Paris Texas con punta aperta, cinturino alla caviglia con fibbia e tacco largo alto.