Minorchine: modelli e abbinamenti 

Per chi ama scarpe comode e versatili, le minorchine sono decisamente i sandali giusti, anche nell’estate 2020. Arrivano direttamente dall’Isola di Minorca, in Spagna, e si declinano in diversi modelli, perfetti per abbinamenti da giorno, ideali per la spiaggia e per passeggiate con le amiche.

Sono disponibili in tantissime colorazioni e realizzate in molti materiali differenti che le rendono moderne e piacevoli da indossare perché realizzate in morbida pelle con una suola resistente e duratura. Proprio come le espadrillas, le minorchine possono essere indossate sia in maniera casual che più glamour grazie ai nuovi modelli glitterati o con decorazioni particolari.

In base al look, le minorchine si adattano sia per le calde mattinate estive che per delle sere in riva al mare. Possono, infatti, essere indossate in vari modi, accontentando stili differenti perché il loro punto forte è proprio quello di prestarsi molto bene ai look più disparati. Vuoi scoprire i modelli più belli di minorchine in commercio e quali sono gli abbinamenti più chic? Ecco tutti i consigli della redazione.

Minorchine: modelli

Di Original Minorchine il modello glitter bianco con riflessi argento. Fascia al tallone in pelle metallizzata argento. Suola in cuoio e gomma. Prezzo consigliato: 61 euro

Ha suola intrecciata di iuta come le espadrillas il modello in pelle color sabbia di Zara con fascetta in pelle sulla parte anteriore e sul tallone. Prezzo consigliato: 39,95 euro

I sandali goffrati in verde acqua di Popa hanno sottopiede imbottito per un maggiore comfort. La zeppa è alta 3,5 cm. Prezzo consigliato: 81 euro

In stampa animalier le avarcas di Ria con cinturini semplici e solette imbottite parzialmente in iuta come le espadrillas. Prezzo consigliato: 74 euro

Castaner propone un sandalo basso realizzato in tela di cotone con disegno con fiocco in tessuto a righe e punta quadrata. Prezzo consigliato: 125 euro

Gli abbinamenti più belli

Famosi in tutto il mondo per la loro versatilità, i sandali delle isole Baleari si abbinano perfettamente per un outfit da giorno composto da gonna, pantalone o abito colorato.

Dai mini dress leggeri in cotone, ai maxi abiti che sfiorano le caviglie, le minorchine sono perfette con ogni tipo di vestito estivo, chemisier e stampe floreali compresi.

Si abbinano bene anche a jumpsuit in jeans e shorts, magari con una t-shirt bianca, un crop top colorato o una bella maglia a righe.

Anche i pantaloni colorati in cotone e in lino, incluso il modello Capri, sono un ottimo abbinamento per questo tipo di sandali bassi.

Le proposte tropical o floreali? Si adattano perfettamente per essere indossate in una mattinata a passeggio in una cittadina di mare; completano outfit leggeri e allegri, tipicamente estivi.

I modelli in fantasia animalier e quelli pieni di glitter sono perfetti da abbinare a un maxi dress in tinta unita, per dare un tocco in più all’intero look.

Chi ama i colori neutri, soprattutto in estate, e i capi basic può scegliere con facilità uno dei tanti modelli in eco-pelle con il cinturino elastico da abbinare a un classico abito bianco o shorts in lino.