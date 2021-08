Come scegliere le borse da cerimonia, le regole per non sbagliare

Pochette, clutch e minaudiere non sono solo borse da cerimonia ma preziose alleate di stile per completare look eleganti e sofisticati. La borsa rappresenta l’elemento chiave di ogni look da cerimonia che valorizza anche il più semplice degli abiti eleganti, purché venga scelta con accortezza e senza commettere errori.

Dovrà essere piccola e poco ingombrante, adatta a contenere soltanto il necessario: uno smartphone, un rossetto e un fazzoletto per asciugare lacrime di gioia. Inoltre, dovrà essere in armonia con l’abito e il luogo della festa assumendo il ruolo di un dettaglio prezioso con cui valorizzare il look prescelto. Ma come indossare una borsa da cerimonia? Ecco una serie di regole da seguire per non sbagliare.

Come indossare la pochette

La pochette è la borsa elegante che può essere indossata sia di giorno, sia di sera. Come portarla? A mano o a spalla grazie a una comoda e preziosa tracolla con catena in metallo. Il galateo impone di indossarla esclusivamente a sinistra in modo da lasciare libera la mano destra per salutare.

Per le cerimonie che si svolgono di giorno, è opportuno evitare le pochette gioiello arricchite da strass e pietre preziose, riservandole esclusivamente per la sera. Infine, bisogna prestare particolare attenzione alle dimensioni che dovranno essere contenute e mai voluminose e maxi.

Differenza tra clutch e pochette

Due borse da cerimonia sofisticate e raffinate che conferiscono eleganza alle mise formali ma che si differenziano tra loro per forme e utilità.

La pochette può assumere una forma morbida (come una borsa pasticcino) o rigida simile a un portafoglio e può essere dotata di una tracolla per essere portata a spalla. Ne esistono in tantissime varietà di dimensioni e materiali come il raso di seta o la pelle di pitone o con applicazioni preziose.

Invece, la clutch è una borsetta rigida con chiusura a clip o a incastro ( da qui deriva il suo nome) e può assumere una forma squadrata o rotondeggiante. Alcuni modelli sono dotati di manici per facilitare l’impugnatura e si porta esclusivamente a mano.

Come indossare la minaudiere?

Non una semplice borsetta da sera ma un vera e propria opera d’arte che non bada alla praticità e alla funzionalità della classica pochette. Infatti, la minaudiere è un gioiello prezioso, un accessorio ornamentale che dona un allure sofisticato ai look da cerimonia. Si tratta di un piccolo scrigno, solitamente rettangolare ispirato ai porta sigarette vintage ma può assumere anche tratti scultorei rievocando le forme di piccoli animali e oggetti di uso comune.

Le più famose al mondo sono le minaudiere di Judith Leiber che riproducono oggetti come palle da baseball, rossetti e alimenti come angurie e limoni. Tra le novità del 2021 spicca la borsa a forma di cuore anatomico della collezione Gucci Aria. Come indossarla? Esclusivamente a mano come un oggetto prezioso e di inestimabile valore da custodire tra le dita.

Borse da cerimonia da giorno

Una cerimonia da giorno richiede un dress code semplice, leggero e raffinato che eviti strass e dettagli luccicanti. La borsa, dunque, dovrà essere elegante e dalle piccole dimensioni, realizzata con tessuti lisci e privi di orpelli e decori vistosi. L’ideale è scegliere un modello in tinta unita che vira verso tonalità neutre e pastello. Il design? Meglio se minimalista. Proprio come la pochette-portafoglio Saint Laurent con motivo a trapunta da portare a braccio o a mano.

Inoltre, in occasione delle cerimonie diurne, le borse possono avere una dimensione media e possono assumere forme più morbide e nuances più vivaci. Un esempio? La borsa Point di Bottega Veneta con manico rigido e chiusura a scatto, ideale per mise eleganti e chic.

Borse da cerimonia da sera

Per le cerimonie serali, le borse assumono forme piccole e discrete e sono impreziosite da bagliori luminosi dettati da paillettes, glitter e pietre preziose. Via libere a mini bag luminose che diventano l’accessorio lussuoso con cui impreziosire abiti dalle linee pulite e minimal.

Se si è alla ricerca di una borsa che contenga lo stretto indispensabile, l’ideale sono le clutch gioiello: come il modello Luisa Spagnoli tempestato da strass e con manico rigido attraverso il quale poter inserire le dita per portarla comodamente a mano.