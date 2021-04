Deliziosa come un dessert, la borsa pasticcino nasce dall’unione tra un classico portamonete con chiusura a scatto e una bag morbida. Lanciata in passerella da Weekend Max Mara che ne ha fatto il modello di punta della sua collezione di borse, adesso si afferma come new cult del guardaroba femminile e come un passe-partout di stile. La borsa pasticcino è una handbag dallo stile vintage che unisce praticità e funzionalità, oltre che uno stile ricercato. La sua forma destrutturata è impreziosita da una raffinata chiusura clic clac a boule in metallo che rievoca i borselli portamonete che usavano le nonne.

Si tratta di una bag dalle mille personalità che si adatta ad ogni esigenza di look e che può essere indossata in inverno e in estate. Infatti l’ampia gamma di materiali in cui è realizzata come il tessuto di cotone, la raffia, il velluto o il damascato, consentono di avere una morbida pochette stile ann’50 tutto l’anno. Può essere portata sottobraccio o cross body grazie alla tracolla removibile, oppure stretta tra le dita come un grazioso portafogli.

La borsa pasticcino inoltre è disponibile in diverse dimensioni, dalla maxi alla mini, passando per la midi è la nuova clutch soft easy to use. Tuttavia abbinare gli accessori all’outfit che si è scelto di indossare è un’impresa assai ardua. Ecco a voi quindi un vademecum su come abbinare la borsa pasticcino, la bag più dolce di tutte.

Borsa pasticcino Max Mara: classico senza tempo

Per le amanti dello stile ricercato e che non passi inosservato, il modello di borsa pasticcino proposto da Max Mara è la scelta di stile da indossare al volo. Nella versione oversize, si tratta della super clutch con pattern e stampe firmante Donald Robertson. Realizzata in tela Olona, la particolarità di questa pasticcino bag sta nella chiusura che presenta due sfere dal colore fluorescente. Dotata di tracolla rimovibile, può essere indossata a spalla per godere di maggiore praticità o sotto braccio in versione lady like. Grazie alla morbidezza dei materiali in cui è realizzata e alle dimensioni extralarge, questa borsa pasticcino può essere abbinata a qualsiasi outfit: dal mini dress allo chemisier, dal tailleur al tubino.

Borsa pasticcino + pantaloni per il tempo libero

Bottega Veneta propone in passerella un outfit da replicare nel daytime con protagonista la borsa pasticcino. Quest’ultima è realizzata con chiusura rigida in metallo che si trasforma in un comodo manico e che permette di essere trasportata con praticità nella vita quotidiana. Il materiale con cui è realizzata è la pelle trapuntata e presenta una chiusura magnetica. L’outfit è completato da pantaloni e top con profondo scollo a V e ricorda un look tipicamente da tempo libero, da indossare per un aperitivo o per un pomeriggio di shopping.

Set coordinato + borsa pasticcino

Hanno debuttato nel 2020 e il loro allure non è mai tramontato arrivando ad affermare il loro stile anche nel corso del 2021. I set coordinati sono il nuovo must have da avere nel proprio guardaroba e la loro caratteristica essenziale sta nell’indossare capi di abbigliamento che abbiano lo stesso colore o fantasia, in versione monocolore. In un outfit composto da un set coordinato, la borsa pasticcino scelta nella versione mini e super colorata diventa la protagonista di questo look, indossata nella versione a tracolla per dare maggiore praticità all’intera mise.

Pasticcino bag + look minimal

Per chi non necessita di portare con sé molti oggetti, la borsa pasticcino nella versione mini è la scelta da fare per avere a portata di mano tutto l’occorrente ma in dimensioni ridotte. Con chiusura clic clac e sfere in metallo, la pasticcino bag proposta da Miu Miu per la sua collezione Spring Summer 2021, ha tutta l’aria di essere piccola ma in grado di farsi notare. Indossata insieme ad un vestito dalle linee minimal ed essenziali, diventa il focus dell’intero outfit, che risalterà grazie al dettaglio color argento declinato sulla tracolla a catena della quale è composta questa deliziosa soft bag.

Pasticcino bag + gonna a corolla

Versatile e pratica, la pasticcino bag è in grado di farci viaggiare nel passato, ricreando alcuni look tipici dello stile anni ’50. Basterà indossare una gonna dalla forma morbida e scampanata insieme ad una pasticcino bag tenuta stratta tra le mani. L’outfit può essere completato con un paio di sneakers per ritornare indietro nel tempo.