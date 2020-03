Come abbinare e indossare il rosa pesca

Non solo classic blue e verde: anche il rosa pesca è un colore must tra le nuance di tendenza della Primavera-Estate 2020, da indossare e abbinare in outfit sempre diversi, proprio come insegnano le celebrities.

I colori pastello spopolano anche in questa stagione calda e il rosa pesca è l’ideale per un look da giorno con un blazer abbinata a un pantalone e una camicia bianca.

Chi ama uno stile più rock, puoi indossare una gonna di questa sfumatura tra il rosa e l’arancione insieme a una giacca di pelle o a una giacca doppiopetto blu navy o beige se si vuole dare un tono professionale al proprio abbigliamento.

Per la sera? Romantico e super glamour un abito di seta lungo.Se il tuo codice di abbigliamento per l’ufficio è più sui toni rigidi, punta su un abito in seta di questo colore abbinato a un capospalla argentato.

Prendiamo spunto da star e it girl per imparare ad abbinare e indossare il rosa pesca in outfit da giorno e in look da sera perfetti per il red carpet.

Abbinare e indossare il rosa pesca come Irina Shayk

Decisamente sexy Irina Shayk prima di entrare alla sfilata di Isabel Marant durante la Paris Fashion Week: per la modella russa, un minidress rosa pesca con accessori color cuoio: un abbinamento di colori facile da copiare e di sicuro effetto.

L’outfit rosa di Letizia Ortiz

Letizia di Spagna, da sempre considerata regina di eleganza, ha dato lezione di stile durante la visita di stato a Cuba insieme al Re Filippo. Ortiz indossava uno chemisier longuette in organza di Maje abbinato a un paio di décolleté ton sur ton.

Lea Michele: come abbinare il rosa pesca

Una sinfonia di rosa per Lea Michele a New York: la Rachel Berry di Glee ha scelto una t-shirt rosa pesca con dettagli rosa cipria abbinata a pantaloni confetto e a borsa cipria e confetto. A completare il perfetto look da giorno, un cappotto oversize a quadri bianco e nero e décolleté a punta fucsia

Il look di Anna Wintour

Anna Wintour alla sfilata di Prabal Gurung durante la New York Fashion Week ha abbinato un trench in suede rosa pesca con un foulard di una sfumatura più scura e un abito lungo in stampa floreale con colori a contrasto. Difficile che un comune mortale riesca a mixare con tanta disinvoltura come la signora di Vogue.

Alexa Chung in rosa pesca

Alexa Chung ha preso parte all’Harper’s Bazaar Exhibition che si è tenuto al Musee des Arts Decoratifs durante la Paris Fashion Week sfoggiando un abito Dior Haute Couture Primavera-Estate 2020 con scollo profondo e gonna a pieghe, dall’aspetto leggermente bohémien, a cui il design metallico e il fiocco oversize regalavano un tocco romantico. Très chic come solo la it girl britannica sa essere.