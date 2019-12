Come vestirsi per una festa in casa

Avete in programma una festa in casa? Un party di Natale o di Capodanno tra le mura domestiche richiede outfit adeguati, che sappiano sì seguire le tendenze della moda Autunno-Inverno 2019-2020 ma possano anche essere comodi.

La padrona di casa, infatti, deve saper mediare tra esigenze fashion e facilità di movimenti: c’è sempre un bicchiere di champagne da versare, una tartina da servire, un ospite da accompagnare durante una serata di festeggiamenti.

Le scarpe più adatte? Hanno tacco largo, anche se alto, ma possono osare anche scelte audaci come sandali o mules, di solito appannaggio delle più intrepide nei confronti delle temperature invernali. Niente borsa, of course, ma tanti gioielli e accessori per capelli così da rendere originale il proprio look.

Ecco i consigli della redazione di DireDonna su come vestire durante le feste.

Una festa in casa in minidress

Sempre comodo un minidress come quello di Zara in tessuto morbido con collo alto e maniche lunghe da portare con stivali al ginocchio e tacco largo e basso. Ganni propone un modello con punta quadrata. Per regalare all’outfit un tocco di colore, éliou ha creato una collana con un ciondolo in bambù e corallo incastonata con perle brillanti.

La gonna pantalone per una party casalingo

Très chic il look griffato Max Mara, perfetto per una cena formale ma non troppo elegante. La maglia dolcevita in filato di viscosa stretch è lavorata a punto rasato, con top abbinato. L’aggiunta di una leggera fibra metallica dona luminosità al capo. Si abbina con la gonna pantalone dalla linea ampia e svasata realizzata in georgette sablè con motivo a pieghe plissé. Ai piedi, mules a punta e tacco a gattino di Gia Couture.

Vestirsi con un abito a lungo

L’abito lungo in tessuto fluido rosso di Mango si fa prezioso con la collana di Gucci di pietre sfaccettate in vetro e romantico elemento floreale alla chiusura, realizzato in metallo anticato color oro per un effetto vintage. A completare il look, stivaletto alla parigina con tacco largo e stampa animalier con effetto serpente di Pura Lopez.

Come indossare i pantaloni per una festa a casa

Chi ama i pantaloni può optare per il modello a vita alta di nero di See By Chloé da indossare con un top come quello di Sandro con maniche a trequarti e scollo a V con volant. A casa, anche le più freddolose possono osare un paio di sandali. Prada li propone con cinturino posteriore di colore bianco in pelle verniciata.

Una festa a casa scintillante

Non volete rinunciare a brillare? Scegliete un miniabito a balze asimmetriche in paillettes lilla dall’allure iperfemminile ispirata al vibe glamour anni ’90 griffato Philosophy. Si può portare con le pump a punta in vernice nera di Jimmy Choo con tacco a stiletto alto e decorazione di cristalli. Il gioiello da abbinare è un’esclusiva Net-a-Porter realizzata da Marco Panconesi: un earl cuff in vermeil oro lucido e incastonato con 13 cristalli scintillanti.