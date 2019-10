Costumi di Halloween per coppia: 10 idee fai da te

Siete in coppia e cercate idee originali, economiche, veloci e fai da te per i costumi di Halloween? Sappiate allora che con in poco di fantasia e pochissima spesa potete realizzare dei mostruosi e al tempo stesso divertenti costumi che stupiranno tutti. Questa festa, tanto amata dai bambini americani, sta conquistando anche gli adulti. Se poi si è in coppia il divertimento del travestimento diventa doppio.

Qui trovate i migliori tutorial per il make up e qui i prodotti per realizzarlo.

Ecco qualche idea per costumi originali di coppia da indossare ad Halloween.