Courteney Cox svela di aver quasi perso un amico per il Coronavirus

Non per tutti i divi questo momento di isolamento sta trascorrendo senza problemi di sorta. Durante un’intervista con Ellen DeGeneres, Courteney Cox ha infatti svelato di aver assistito da vicino alla pericolosità del Coronavirus. L’attrice infatti di aver avuto ospiti due amici nella casa di Malibu in cui trascorre la quarantena con la figlia Coco, uno dei quali è finito in ospedale con sintomi molto gravi.

La coppia aveva infatti lasciato l’abitazione della Cox per tre giorni, per poi ritornare subito dopo, e proprio in quel frangente sarebbero stati contagiati dal COVID-19. Uno dei due è risultato completamente asintomatico, mentre l’altro ha subito un contraccolpo notevole.

“Tre giorni dopo era in ospedale intubato, i polmoni fuori uso. Si tratta di un ragazzo molto giovane e atletico e suo marito era del tutto asintomatico“, ha affermato l’ex Monica della serie tv Friends. Per fortuna l’amico della Cox è fuori pericolo, per quanto quegli istanti di incertezza abbiano provocato il panico nel nucleo allargato.

Come accennato, infatti, Courteney è in isolamento con la figlia teenager Coco, ma non per questo non le manca l’attuale fidanzato Johnny McDaid: “Non lo vedo da tantissimo. Ci sentiamo spesso su Facebook, ma mi manca il contatto fisico. È dura“. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, Courteney si è tenuta occupato con una serie di video su TikTok in cui accompagna il canto della figlia al pianoforte.

Di recente la Cox ha anche preso parte a una serie di quiz a tema Friends, ma l’attrice ha ammesso di non essere un’esperta, per quanto sia stata una delle protagoniste. In ogni caso si sta rimettendo in pari riguardando dall’inizio la serie che, non troppo inverosimilmente, le piace molto: a questo proposito ha affermato che i suoi episodi preferiti sono quelli che si tengono nel passato, quando il suo personaggio era fisicamente molto diverso da quello che conosciamo meglio.

Al momento la reunion con i colleghi Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt Le Blanc, Matthew Perry e Lisa Kudrow è stata rimandata, ma per la gioia dei fan pare che le riprese dell’evento si terranno non appena finirà il lockdown.