Letto contenitore IKEA singolo e matrimoniale: le novità 2020

Il letto contenitore IKEA, singolo e matrimoniale, è una scelta perfetta che unisce funzionalità a comfort: le novità 2020 in catalogo sono davvero per tutti gusti e tutti i budget, e permettono di arredare con pezzi di design case di stili diversi, dal classico al moderno.

Il letto contenitore è una soluzione smart quasi obbligatoria per chi vive in un monolocale o in una casa piccola (similmente al divano letto). Ma anche chi ha una famiglia numerosa (o è un accumulatore!) sa che lo spazio non è mai abbastanza.

Cassetti e vani nascosti sono perfetti per cuscini e coperte aggiuntive, oppure per riporre una parte del cambio di stagione. Le loro caratteristiche? Sono spaziosi, pratici da aprire e richiudere e non tolgono nulla alla comodità della struttura letto e del materasso.

Del resto, proprio “Dormire bene migliora la vita” è il tema del catalogo IKEA 2020, che riflette la necessità di rallentare i ritmi e trovare finalmente il giusto equilibrio fra lavoro, vita privata e riposo. “Il sonno rigenera il corpo e la mente permettendo di iniziare bene la giornata, sentirsi motivati e a vivere a pieno la vita”, spiegano dal brand.

Vediamo, allora, per chi vuole rinnovare o creare altro posto in camera da letto, i letti contenitore IKEA, singoli e matrimoniali, tra le novità 2020 per arredare casa.

IKEA PLATSA. È la più grande novità del catalogo a riguardo, il letto contenitore parte del sistema PLATSA, che può essere composto non solo con cassetti, ma anche con testiera guardaroba. Una soluzione salvaspazio, tutto in uno, utilizzabile anche come divisorio d’ambiente. Vi proponiamo la versione base con vani a giorno e 4 cassetti. Prezzo per la composizione in foto 351 euro (il materasso è venduto separatamente)

IKEA SLÄKT. Novità per la stanza degli ospiti ma soprattutto per la cameretta dei ragazzi. Questo letto contenitore con un vano a giorno e 4 capienti cassetti, infatti, è il sogno di ogni teenager. Tanto spazio (ma non ingombrante) per organizzare ogni cosa, dalle t-shirt al materiale per gli hobby, tutto sempre a portata di mano. Prezzo per la composizione in foto 269 euro (il materasso è venduto separatamente)

IKEA MALM. Sotto la base, questo letto nasconde un ampio contenitore. Può essere completato con contenitori e divisori, per esempio quelli delle serie STUK, SKUBB e STORSTABBE, per organizzare ogni cosa, inclusi i piccoli oggetti. Prezzo per la composizione in foto 399 euro (il materasso è venduto separatamente)

IKEA BRIMNES. Non è una nuova proposta dell’anno, ma la novità di questa elegante struttura letto con cassetti è nel prezzo: per tutto l’anno passerà da 149 a 135 euro. Prezzo per la composizione in foto 135 (la base a doghe e il materasso sono venduti a parte)