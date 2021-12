Il look in pelle marrone di Cristina Parodi è un’ode alla fine dell'autunno

Cristina Parodi si conferma ancora una volta maestra di stile ed eleganza, grazie ad un outfit da giorno ispirato alla natura. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram nella quale si trova immersa in un bosco tra alberi e foglie secche, indossando una mise abbinata, composta da camicia e pantaloni in pelle marrone.

“Quanto mi piacciono i colori del bosco, anche d’inverno!” ha scritto Parodi come didascalia dello scatto, nel quale ci mostra il daily look da replicare nel 2022. Il marrone è il protagonista assoluto, come si può notare anche dagli accessori scelti dalla giornalista e dal paesaggio circostante.

Partiamo dal pezzo forte: si tratta di un paio di pantaloni in pelle (che quest’anno si sono stabiliti fra le tendenze più amate) dalle nuance nocciola scuro. Il modello è caratterizzato da una linea a vita stretta e gamba svasata. Una lunga camicia coordinata, dello stesso materiale e colore, si stringe in una cintura annodata in vita.

Al di sotto, per assicurarsi di rimanere al caldo, Parodi ha indossato un dolcevita bianco che riprende le tonalità panna del lungo soprabito. Un capospalla elegante e raffinato, che va in contrasto con le sneakers sportive, scelte sui toni dell’arancione per riprendere il dégradé.

Infine, berretto bianco a coste e borsa abbinata in palette con stampa floreale, e il risultato finale è un look chic ma anche country, perfetto per lasciare il segno durante una passeggiata in città ma anche in montagna.