Pantaloni, le tendenze dell'Autunno-Inverno 2021/2022: in pelle, velluto e a vita alta

Colori vivaci, silhouette morbide e design sartoriale: dalle passerelle le collezioni moda Autunno-Inverno 2021/2022 sono approdate nei negozi dove si ha modo di scegliere tra i modelli di pantaloni di tendenza quelli che più si adattano alla propria silhouette e necessità.

I diktat degli stilisti indicano il ritorno dei pantaloni in pelle, neri o colorati, in versione comfy e morbida. Tra i modelli must have ci sono anche i pantaloni a sigaretta rigorosamente comodi e che non stringono le gambe. Mentre i pantaloni a vita alta saranno n veri protagonisti degli outfit invernali con silhouette a palazzo o a zampa.

C’è un’ampia varietà di scelta anche per le texture che spaziano dal velluto multi color e con stampe tie dye, all’intramontabile tweed. Per quanto riguarda le fantasie, via libera a stampe floreali variopinte che portano i colori della primavera anche nelle giornate più uggiose e poco assolate, nel segno che la primavera non finisce mai. Scopriamo i pantaloni di tendenza dell’autunno inverno 2021/2022.

Pantaloni a 3/4

Neri o con stampe multi color, i pantaloni a 3/4 sono l’ultima novità in fatto di tendenze autunno-inverno 2021/2022 e che mettono in mostra caviglie e scarpe. A portarli in passerella è maison Versace che li propone in una versione total black o con fantasie geometriche sulle gradazioni del verde da abbinare ad ankle boots con maxi plateau.

Pantaloni in velluto

In voga negli anni ’90, i pantaloni in velluto tornano dopo alcune decadi di declino, portando con sé costine strette e larghe o texture lisce e colori cangianti. Un esempio è il modello proposto in passerella da Etro in versione tie dye con sfumature di arancione vibrante.

Pantaloni a sigaretta

Sensuali, eleganti e super femminili, i pantaloni a sigaretta sono l’item ideale con cui completare un elegante tailleur dallo stile formale e chic o da indossare con camice, bluse e tacchi alti. Il loro ritorno è segnato da stilisti come Versace e Burberry. Quest’ultimo presenta una versione color rosso carminio abbinata a un blazer con spalline pronunciate creando un completo da indossare per l’ufficio o per un’occasione formale.

Pantaloni in pelle

Per l’autunno-inverno 2021/2022 i pantaloni in pelle abbandonano silhouette avvitate e aderenti in favore di forme morbide che scivolano lungo le gambe. Dal verde militare (statement di stagione) al color cuoio, Alberta Ferretti riscopre l’eleganza di un pantalone in pelle da mixare con una camicia e stivaletti per look da tutti i giorni.

Pantaloni a fiori

Non solo durante la bella stagione, i fiori sembrano essere la stampa prediletta dagli stilisti nelle collezioni autunno-inverno 2021/2022. Ne è un esempio Giambattista Valli con il modello di pantaloni a fiori che ricorda un prato fiorito fatto di petali multicolor.

Pantaloni chino

Morbidi, eleganti e dal design classico i pantaloni chino sono il modello sartoriale di pants da indossare con tutto: dal pullover alla polo, dalla felpa alla camicia. Il risultato? Si abbinano facilmente, sono un capo evergreen che non conosce il trascorrere delle mode e donano un tocco di modernità a ogni look. Sono caratterizzati da una vita regular e da forme morbide sui fianchi segnati da pinces che scendono lungo le tasche laterali per poi assumere una silhouette ampia lungo le gambe. Quelli Etro sono perfetti per l’autunno.

Pantaloni a vita alta

A palazzo, a zampa o skinny, i pantaloni a vita alta assumono molteplici design per essere indossati da mattina a sera: per l’ufficio insieme a una camicia e un blazer, per la sera insieme a un body di paillettes e un paio di décolleté. Un esempio? Il modello Chanel con pinces e stampe geometriche da indossare con una giacca crop.