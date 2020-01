Sanremo 2020: tutti gli ospiti del festival annunciati, da Dua Lipa a Benigni

A meno di un mese dall’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 4 all’8 febbraio, molti dei dettagli di questa nuova conduzione artistica di Amadeus sono già stati svelati. Per esempio sono già stati svelati i cantanti – Big e Nuove proposte – che si esibiranno sul palco dell’Ariston, ma sappiamo che buona parte del fascino del festival è rappresentata dal commento delle performance degli ospiti.

E da questo punto di vista ci sarà l’imbarazzo della scelta. Sì, perché diversamente da quanto avvenuto l’anno scorso non ci saranno più le due co-conduttrici ad affiancare Amadeus, ma un parterre di donne che ogni sera interverranno con le proprie storie, “di ieri e di oggi” come ha specificato il direttore artistico.

Questo l’elenco della parte istituzionale femminile del festival: la conduttrice Antonella Clerici, l’ icona sportiva Diletta Leotta, la conduttrice e attrice Mara Venier, l’attrice Monica Bellucci, la cantante Sabrina Salerno, le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, la giornalista Rula Jebreal (la cui partecipazione è stata in forse a causa di polemiche politiche) e la conduttrice Alketa Vejsiu.

A intervallare le esibizioni dei cantanti, poi, ci saranno i veri e propri ospiti scovati da Amadeus. In primis il mattatore Fiorello, al quale, afferma il conduttore, sarà lasciata totale libertà: “Avrà le chiavi di casa, potrà entrare e uscire dall’Ariston quando e come vorrà“. Sul fronte musicale è da segnalare la presenza fissa per le 5 serate di Tiziano Ferro, quella saltuaria del rapper Salmo, di Emma Marrone e l’ospitata speciale di Lewis Capaldi, cantautore scozzese, e della cantante britannica Dua Lipa.

Per quanto riguarda le vecchie glorie della musica italiana sono stati annunciati i nomi di Massimo Ranieri e Johnny Dorelli. Ricco anche il cast di attori che saliranno sul palco dell’Ariston per monologhi o duetti: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Donatella Finocchiaro, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. Incerto il ruolo di Mika, visto che ormai il cantante è divenuto anche conduttore e non è improbabile si trovi ad assumere una funzione “ibrida” durante la sua comparsata.

Infine tra gli ospiti d’onore non si può non citare Roberto Benigni, che ritorna al festival sanremese dopo qualche anno di assenza: l’attore, attualmente nelle sale nel ruolo di Mastro Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone, sarà sicuramente protagonista di un intervento arrembante tipico del suo istrionismo.