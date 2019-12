Farina senza glutine: le marche migliori

Farina di riso : naturalmente povera di grassi, la farina di riso è invece ricca di fibre e selenio; è l’ingrediente principale di gnocchi e biscotti senza glutine oltre ad essere un ottimo addensante per zuppe, crema pasticcera, besciamella) preparare le pastelle per friggere, che saranno molto leggere e delicate, infarinare carne e pesce e per fare una pasta molto leggera e digeribile. Marca migliore : Il Molino Chiavazza .

Farina di grano saraceno: nonostante il nome possa trarre in inganno, questa farina non è il frutto della molitura di un cereale bensì del Fagopyrum esculentum, una specie della stessa famiglia del rabarbaro. Ne esistono di 3 tipi, la farina di grano saraceno scura – di solito non usata in purezza per via del suo gusto marcato – la farina di grano saraceno bianca, ottima per dolci, pasta e torte salate, e la farina di grano saraceno germinato. Marca migliore: Molino Filippini.