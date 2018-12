La celiachia, un’intolleranza al glutine più o meno grave, si combatte a tavola eliminando dall’alimentazione i cereali che lo contengono, come frumento, segale, farro e orzo: le migliori marche di pasta senza glutine, dunque, sono a base di farina di mais, di riso, di quinoa e di cereali naturalmente gluten free. Tra le ultime alternative sul mercato, si stanno diffondendo sempre più la pasta ai legumi e al grano saraceno.

Come ogni celiaco sa, però, non è così facile trovare pasta senza glutine dal sapore e dalla consistenza ottimali come nelle paste artigianali o integrali, in grado di accontentare non solo le esigenze della salute, ma anche quelle del palato.

Per questo, la redazione di DireDonna è andata alla ricerca della migliore pasta senza glutine, tra aziende storiche, brand disponibili sulla grande distribuzione e proposte di nicchia.

Ecco 7 paste gluten free da non perdere, in una lista in ordine alfabetico, del tutto personale e senz’altro parziale per ragioni di sintesi.