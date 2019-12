Panettoni migliori Natale 2019

I migliori panettoni artigianali per il Natale 2019 si distinguono da quelli da supermercato (a volte sorprendentemente buoni) perché realizzati con ingredienti di alta qualità e con lavorazioni che li rendono perfetti anche per i gourmand più esigenti.

Che siano tradizionali o con farciture originali (come la crema al pistacchio) oppure vegani, le varianti sono molte e alcune prevedono anche delle confezioni che sono dei veri e propri oggetti di design e li rendono regali di Natale perfetti da mettere sotto l’albero.

Un gesto d’amore, scegliere il dolce perfetto per la cena della vigilia, per il pranzo di Natale o per accontentare i palati di familiari o amici: per questo la nostra redazione, che non si fa scappare le classifiche sui migliori prodotti alimentari, ha selezionato i panettoni del Natale 2019.

Novità assoluta del Natale 2019 il panettone stellato by Acquolina dello chef Daniele Lippi del Ristorante stella Michelin del boutique hotel The First Roma Arte. La ricetta tradizionale prevede una lievitazione di 36 ore con lievito madre e l’utilizzo di farine biologiche e aggiunta di olio extravergine di oliva Itrana. Disponibile su ordinazione in due diverse grammature: 100 gr 10,00 euro e 500 gr 25,00 euro.

Panettone di Franco Aliberti: siamo di fronte al classico milanese dello chef del ristorante Tre Cristi Milano. Il panettone tradizionale è fatto con ingredienti naturali: burro d’alpeggio, farine biologiche e uova della Riva di Careno. Il panettone di 1 kg è acquistabile direttamente al ristorante al costo di 30 euro in edizione limitata.

Le Levain. La pasticceria di Trastevere, nata nel dicembre del 2014 e guidata da Giuseppe Solfrizzi, quest’anno, in occasione del Natale, prepara grandi classici e novità, come sempre solo con ingredienti di qualità eccellente. Si può scegliere tra Panettone classico, con lievito madre, arancia candita artigianale, uvetta, vaniglia del Madagascar, e Mini Panettone classico, con lo stesso impasto. Prezzo 32 euro nella versione da 1kg. Via Luigi Santini 22, Roma

Antica Osteria Nonna Rosa. Non solo in pasticceria: nella cucina di Peppe Guida è il figlio, Francesco Guida, a curare i lieviti delle feste: classici, come il panettone ai canditi, ma anche nati dall’incontro con i prodotti del territorio. Un esempio? Il panettone con limone candito e fiori di lavanda. Via Privata Bonea 4, Vico Equense (NA)

Panettone De Vivo: la storica pasticceria di Pompei, che sta facendo incetta di premi, ha elaborato molte varianti di questo dolce tradizionale utilizzando lievito madre e lenta lievitazione di 36 ore. Oltre al panettone classico ci sono varianti fantasiose: dai frutti di bosco al cioccolato fondente 61% monorigine e Rhum Jamaique bianco 16 °, dai fichi bianchi cilentani e le noci della costiera sorrentina al liquore di limoni di Sorrento IGP e cioccolato bianco. Prezzo da 22 a 38 euro.

invero. Un’idea per gourmand che amano l’originalità: si chiama invero, la linea di prodotti artigianali pensata dal Maestro AMPI Denis Dianin per portare la tecnica della vasocottura usata in cucina anche in pasticceria. Il lancio parte proprio dai panettoni, con i gusti amarene, pistacchio e limone; cioccolato e arancio; cioccolato bianco, fava di Tonka, albicocca e arancio e il classico “Tipo Milano”. Gli impasti seguono la ricetta tradizionale, con una miscela di farine ricche di fibre, antiossidanti, sali minerali e ingredienti di alta qualità. Prezzo da 19 euro per 250 g di prodotto su invero.it

Di Stefano. Amore e Sicilia sono i protagonisti della capsule collection limited edition firmata per il Natale 2019 Di Stefano da Domenico Pellegrino. A-mori, lo splendido piatto-cadeau in ceramica, è abbinato al panettone Magnum ai gusti Mela, Classico Siciliano e Carrubo, Arancia & Cioccolato Siciliano. Da 96 a 143 euro. Sullo shop online e in Via Murano 23 Raffadali (AG)

Sal De Riso. Un’alternativa perfetta per chi non ama i classici canditi o per chi vuole stupire i propri ospiti offrendo un assaggio sei sapori del sud, senza rinunciare all’eccellenza? Tra le proposte di quest’anno di Sal De Riso il panettone al Limoncello, neanche a dirlo ispirato alla Costiera Amalfitana, con i suoi profumi e i suoi colori. Una delizia per il palato e gioia per i sensi farcita con crema al limoncello e bucce di limone Costa d’Amalfi I.G.P., che colpisce per la morbidezza, il colore pieno e un gusto intenso. Formato 500 gr a 20 euro e 1kg a 35 euro (su ordinazione anche da 2, 3 e 5kg). Sullo shop online, presso i rivenditori e in via Roma 80, Minori (SA)

Tabiano. Una novità frutto della ricerca artigianale che punta non solo alla bontà, ma anche alla salute: si tratta della focaccia di Tabiano alla canapa e agli zuccheri naturali biologici. Alla base lo storico dolce di Salsomaggiore Terme, rivisitato con la canapa, superfood dalle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Tantissime le varianti golose, come la Focaccia 10 Zuccheri Naturali e Integrali Bio con Cioccolato o con Canditi, la Focaccia Pesche, Albicocche e Ananas, la Focaccia al Cioccolato e Pere e la novità dell’anno, Il Panettone Tradizionale di Parma. Prezzo da 31 a 35 euro sullo shop on line o in Viale alle Fonti 7, Tabiano Terme (PR)