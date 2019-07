Film americani adolescenziali: i più belli sul college

Detestato, desiderato, fuggito che sia, il college è sempre stato un grande protagonista dei film americani adolescenziali: storie di amori e di scoperte, di battaglie e di conquiste al tempo della spensieratezza.

Sono tante le commedie che si possono vedere a tema “scolastico”, dai più impegnati come L’attimo fuggente (di cui nel 2019 si è festeggiato il 30esimo anniversario), fino a una pellicola leggera e divertente come Spring Breakers, con la ex diva Disney Selena Gomez.

Ecco i film americani adolescenziali sul college consigliati da DireDonna.