Julia Roberts e Cindy Crawford: stella sulla Walk Of Fame nel 2020

Julia Roberts e Cindy Crawford sono tra i 35 illustri nomi della tv, del cinema e della musica che riceveranno una stella sulla Walk Of Fame nel 2020. Il marciapiede più noto di Los Angeles è costituito da stelle con il nome di personalità, principalmente del mondo dello spettacolo, che si sono distinte per la loro carriera o impegno nel sociale.

E così l’attrice e la top model, due simboli indiscussi degli anni ’90, riceveranno questa onorificenza il prossimo anno. Julia Roberts, nominata quattro volte per il Premio Oscar, e vincitrice nel 2000 come migliore attrice per Erin Brockovich, avrebbe meritato la stella da tempo. Ora finalmente questo omaggio sarà compiuto.

Lo stesso vale per Cindy Crawford, che ha debuttato sulle passerelle negli stessi anni in cui Julia Roberts diventava celebre, ed è una delle top model più importanti di sempre. Madre della nuova stella della moda Kaia Gerber, Cindy Crawford è diventata un personaggio televisivo e una imprenditrice molto amata.

Tra gli altri nomi che riceveranno la stella sulla Walk of Fame troviamo anche la cantante Alicia Keys, l’attore Chris Hemsworth, il rapper 50 Cent e il cantante Billy Idol. Per la stella in memoria di Carrie Fisher, l’attrice di Star Wars scomparsa nel 2016, bisognerà aspettare il 2021.

La Walk of Fame viene gestita dalla Camera di Commercio di Hollywood, che ha fatto sapere che – nonostante le polemiche per la sua politica – non rimuoverà la stella di Donald Trump.

“Non rimuoviamo le stelle” ha detto la portavoce Ana Martinez al Los Angeles Times. “Le stelle fanno parte della storia della Walk of Fame“.

Intanto ecco la lista completa delle celebrità che riceveranno la loro stella nel 2020.

Cinema:

Mahershala Ali

Batman

Ruth E. Carter

Laurence Fishburne

Chris Hemsworth

Spike Lee

Julia Roberts

Octavia Spencer

Lina Wertmüller

Televisione:

Christina Applegate

Andy Cohen

Cindy Crawford

Terry Crews

Harry Friedman

Kathie Lee Gifford

Nigel Lythgoe

Milo Ventimiglia

Burt Ward

Wendy Williams

Dottor Phil McGraw

Andy Kaufman (postuma)

Musica:

Elvis Costello

Sir Lucian Grainge

Billy Idol

50 Cent

Alicia Keys

Andy Madadian

Mo Ostin

Bobby Rydell

Alejandro Sanz

Tanya Tucker

Muddy Waters (postuma)

Teatro / Show Live:

Dave Chappelle

Billy Porter

Radio: