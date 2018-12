20Per ridere con tutta la famiglia, i film di Natale divertenti sono l’ideale: commedie vecchie e nuove con grandi interpreti della comicità che sanno scacciare la noia e rallegrare sotto le feste.

Non solo grandi classici e film romantici, ma anche pellicole votate al buonumore sono quelle da vedere in streaming su una delle piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Rai Play. Non sapete come districarvi nella giungla delle proposte? Ecco una breve guida compilata per voi dalla redazione di DireDonna.

La festa prima delle feste. Rumorosa commedia di Natale ambientata nella gelida Chicago, dove i dipendenti di un’azienda rispettabile sono i protagonisti di una notte esagerata che avrà molte conseguenze. Con Jennifer Aniston e Jason Bateman.

Pomi d’ottone e manici di scopa. La leggendaria Angela Lansbury e David Tomlinson sono i protagonisti di questa celebre pellicola in live action della Disney del 1971. Una strega apprendista accetta di prendersi cura di tre bambini orfani, ma i suoi primi incantesimi creano più risate che magie. Un Oscar per gli effetti speciali.

Conciati per le feste. Danny DeVito e Matthew Broderick sono Steve Finch e Buddy Hall, vicini di casa quanto mai diversi tra di loro: tranquillo, sobrio e pacato il primo, folle, ipercinetico e disordinato il secondo. Buddy ha un piano per il Natale che si avvicina: addobbare la propria casa a tal punto da renderla visibile dallo spazio.

Babbo bastardo 2. Billy Bob Thornton torna nei panni di Willi Soke, celebre anti-eroe alimentato da whiskey a buon mercato, avidità e odio. Willie fa squadra ancora una volta con il suo piccolo aiutante arrabbiato, Marcus, per svaligiare un ente di beneficenza di Chicago.

Vacanze di Natale. Pellicola del 1983 diretta da Carlo Vanzina con cui si fa iniziare la saga dei cinepanettoni. In realtà è la fotografia ironica e amara dell’Italietta in vacanza a Cortina in pieno boom economico. Con Christian De Sica, Jerry Calà, Claudio Amendola e Stefania Sandrelli.

Una vita da gatto. Un miliardario di successo troppo occupato con il lavoro per prendersi cura della sua famiglia decide di accontentare il desiderio della figlia e le regala un gatto. Coinvolto in un incidente, quando riprende conoscenza scopre di essere intrappolato nel corpo di Pelosone, il felino appena acquistato. Con Jennifer Garner e Kevin Spacey.

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare. Quarto capitolo della fortunata serie dedicata ai tre scoiattoli della tv: Alvin, Simon e Theodore credono che Dave sia partito per Miami al fine di chiedere alla fidanzata di sposarsi. Attraverso mille peripezie i tre fratelli hanno solo tre giorni per arrivare a destinazione, così da non perdere Dave ed evitare di acquisire un pessimo fratellastro.

Ogni maledetto Natale. Gli autori di Boris confezionano un thriller grottesco tutto da ridere con Alessandro Cattelan, Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Valerio Mastandrea, Laura Morante, Francesco Pannofino, Stefano Fresi. Massimo e Giulia s’incontrano per caso e fra loro è subito colpo di fulmine, ma il Natale è vicino e come da tradizione, entrambi debbono festeggiarlo in famiglia.

Qualcuno salvi il Natale. Diretto da Clay Kaytis, il film racconta l’incredibile storia dei fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis), che la notte della vigilia di Natale vengono coinvolti in un viaggio inaspettato. Dopo aver sorvegliato di nascosto Babbo Natale (Kurt Russell) e averlo visto arrivare, i due ragazzini si nascondono nella sua slitta, causando un incidente che rischia di rovinare per sempre la festività più amata del mondo.

Mamma ho perso l’aereo. Il giovanissimo Macaulay Culkin diretto da Chris Columbus nella celebre pellicola del 1990. Nella frenesia e nella confusione degli ultimi minuti prima della partenza una famiglia dimentica a casa il piccolo Kevin, considerato il più scavezzacollo di tutti i bambini. Dalla sua, lasciato alla mercé di due ladruncoli che tentano di entrare in casa, si difende con petardi, pece e altre mille diavolerie.