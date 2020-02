Friends reunion: oltre 2 milioni di dollari a testa per il cast

Il cast di Friends guadagnerà oltre 2 milioni di dollari a testa per la reunion, in onda su HBO MAX. Secondo le ultime idiscrezioni, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer parteciperanno a uno speciale di un’ora, nel quale ripercorreranno i momenti cult della serie. Friends ha da poco compiuto 25 anni, per questo da mesi il cast e la Warner Bros stanno lavorando a questo episodio celebrativo.

Niente seguito o reboot insomma, una sola puntata speciale tra curiosità, interviste e vecchi aneddoti. Lo special potrebbe essere mandato in onda la prossima primavera, proprio in coincidenza con il lancio di HBO Max, un nuovo servizio di streaming della WarnerMedia.

La cifra record accordata per ogni membro del cast si aggira intorno ai 2 milioni e mezzo di dollari. Pare che la prima offerta, 1 milione, fosse stata rifiutata dagli attori. Niente favoritismi insomma per Jennifer Aniston, star di Hollywood e attrice più nota dopo la fine della serie. Come avveniva ai tempi dello show, il cast è sempre stato pagato equalmente.

Secondo il sito Deadline, la cifra potrebbe persino salire tra i 3 e i 4 milioni di dollari, visto la grandissima richiesta da parte del pubblico. Nel progetto saranno coinvolti anche i co-creatori Marta Kauffman e David Crane.

Friends, la sit-com più famosa della storia della tv, è andata in onda per dieci stagioni dal 1994 al 2004. L’annuncio dello special sembra imminente, specie dopo che anche l’ultimo membro del cast, Matthew Perry alias Chandler Bing, si è iscritto su Instagram, accolto dalle sue co-star.