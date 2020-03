Frozen 2: lancio anticipato su Disney+ per allietare i bambini a casa per il Coronavirus

Disney+ ha deciso di lanciare il 15 marzo Frozen 2, con ben tre mesi di anticipo, per allietare i bambini a casa durante la quarantena del Coronavirus. Da noi il debutto sarà il 24 marzo, giorno di lancio della piattaforma in Italia. Con l’annuncio della pandemia a livello mondiale, le scuole sono chiuse in quasi tutta Europa, Asia e Stati Uniti. Come aiutare quindi le famiglie con bambini a casa? Disney ha scelto di aumentare il suo catalogo sulla nuova piattaforma streaming e anticipare alcune uscite.

In cima alla lista il seguito del fortunato lungometraggio Disney, tra i più amati dai più piccoli. Frozen 2 sarebbe dovuto uscire sulla piattaforma Disney+ poco prima dell’estate, essendo da poche settimane uscito in dvd e bluray. Ora la data prescelta è il 15 marzo negli Stati Uniti, e il 24 da noi, per allietare la quarantena ai tanti bambini rimasti a casa per la diffusione del Coronavirus.

Il nuovo CEO della Disney Bob Chapek ha rilasciato una nota ufficiale per l’annuncio: “Frozen 2 ha affascinato il pubblico di tutto il mondo attraverso i suoi potenti temi di perseveranza e l’importanza della famiglia. Messaggi che sono incredibilmente rilevanti in questo periodo. Siamo lieti di poter condividere questa storia commovente con i nostri abbonati Disney + a casa su qualsiasi dispositivo “.

Tra gli altri titoli disponibili da questo mese ci sono il primo Frozen, Rapunzel, Black Panter, Oceania, Toy Story e Aladdin. Nel nostro paese Disney+ arriverà il 24 marzo, con un lungo catalogo di film e serie della più nota casa di produzione animata di sempre.