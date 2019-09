Film Natale 2019 in uscita a dicembre e gennaio 2020

L’odore di popcorn, la sala calda ad accogliere dopo una passeggiata al freddo dell’inverno e la trepidazione di vedere con la famiglia, la persona amata o l’amica del cuore uno dei film di Natale 2019 proposti a dicembre 2019 e gennaio 2020: sono davvero tante le possibilità durante le feste, quando il cinema è il luogo più indicato per godersi uno dei tanti lungometraggi in uscita. Non solo lunghe maratone casalinghe con serie tv (su Netflix o Amazon) o film in streaming, in questi giorni…

Cosa vedere tra le tante novità tra i film di Natale? Dalle commedie sentimentali, per chi ama commuoversi davanti al grande schermo, ai thriller, per chi cerca emozioni forti; e poi biopic, sequel e remake, secondo le nuove ossessioni di Hollywood. Senza dimenticare i film di animazione e le proposte di casa Disney.

Ecco la selezione della redazione di DireDonna con la data d’uscita e il trailer, per segnare da subito in calendario cosa non perdere in sala tra i film di Natale 2019.

I film di Natale 2019 Disney

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle

Tornano Elsa, Anna e Olsen e con loro, nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis a dare voce agli amati protagonisti. Le musiche sono ancora una volta firmate dai compositori premiati con l’Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

Dal 27 novembre

Visualizza questo contenuto su

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Nono e ultimo episodio della saga degli Skywalker. Avevamo lasciato Rey in procinto di riorganizzare l’Alleanza per continuare a combattere il Primo Ordine. Intanto, su Cantonica, uno dei bambini che ha aiutato Finn e Rose a fuggire afferra una scopa con la Forza e scruta con speranza lo spazio. Cosa sarà di tutti loro ora?

Dal 18 dicembre

Visualizza questo contenuto su

I film in uscita a dicembre 2019

Last Christmas

Emilia Clarke e Henry Golding sono i protagonisti della commedia romantica pre-natalizia: Una giovane donna incontra un uomo che riesce a capirla e si innamora. Diretto da Paul Feig con sceneggiatura di Bryony Kimmings e Emma Thompson, che ha realizzato il soggetto della pellicola col marito Greg Wise.

Dal 14 novembre

Visualizza questo contenuto su

Un giorno di pioggia a New York

L’attesissimo nuovo film di Woody Allen con Elle Fanning, Selena Gomez e Timothée Chalamet. Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo.

Dal 28 novembre

Visualizza questo contenuto su

Che fine ha fatto Bernadette?

Adattamento del best-seller Where’d You Go, Bernadette scritto da Maria Semple, con Cate Blanchett e segue la vicenda dell’architetto Bernadette Fox, che scompare proprio prima di una vacanza di famiglia in Antartide. Diretto da Richard Linklater.

Dal 5 dicembre

Visualizza questo contenuto su

Pinocchio

Matteo Garrone porta al cinema un nuovo adattamento del celeberrimo libro di Collodi sul burattino di legno. Nel cast di Pinocchio, Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Marine Vacth in quello della Fata.

Dal 19 dicembre

Visualizza questo contenuto su

Judy

Gli ultimi concerti della cantante e attrice Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger.

Dal 19 dicembre

Visualizza questo contenuto su

La dea fortuna

Nuovo film di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca e Serra Yilmaz. Alessandro e Arturo stanno insieme da oltre quindici anni e, nonostante l’amore passionale col tempo si sia trasformato in un grande affetto, ultimamente il loro rapporto è entrato in crisi.

Dal 19 dicembre

Cats

Tom Hooper cura il nuovo adattamento del celebre musical Cats e sul libro Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot. Il cast principale è composto da James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward.

Dal 25 dicembre

Visualizza questo contenuto su

Playmobil: the movie

Un’epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo lungometraggio ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli Playmobil.

Dal 31 dicembre

Visualizza questo contenuto su

Film in uscita gennaio 2020

Rythm Section

Ispirato ai romanzi di Mark Burnell, il film racconta la storia di una donna che cerca vendetta per aver perso tutta la sua famiglia in un ‘apparente’ incidente aereo. Con Blake Lively e Jude Law.

Dal 9 gennaio

Piccole donne

Quarta riduzione cinematografica per Piccole donne, tratto del celebre racconto di Louise May Alcott a firma Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Eliza Scanlen.

Dal 30 gennaio

Visualizza questo contenuto su