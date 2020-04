Gabriele Muccino girerà un film sulla pandemia da Coronavirus

Gabriele Muccino vorrebbe girare un film sulla pandemia da Coronavirus in Italia. Il regista ha dichiarato su Instagram che tutta questa situazione lo sta ispirando e chiede aiuto ai suoi fan e ai suoi followers. In un post sul noto social network l’artista ha inviato i suoi fan a condividere le esperienze, i sentimenti e le paure che in questo momento stanno affrontando. La notizia è stata lanciata dal magazine Cinecittànews e sembra aver riscosso un ottimo successo tra il suo pubblico.

Gabriele Muccino avrebbe già pensato a tutto, dal titolo alla sceneggiatura. Il titolo potrebbe essere Il Grande Caos e ripoterà tutti gli avvenimenti e gli episodi accaduti in questo periodo nel nostro paese. Il progetto parrebbe essere molto ambizioso, data la portata epocale della pandemia e l’impostazione che il regista vorrebbe dare. “Voglio raccontare l’emergenza e le sensazioni a trecento sessanta gradi, parlando di tutti.” Ha dichiarato Gabriele Muccino.” “Chiunque può collaborare, raccontatemi la vostra esperienza e come la quarantena sta cambiando le vostre vite.” Per partecipare al progetto infatti basta inviare una mail a [email protected]

Il regista ha lanciato l’iniziativa tramite un post su Instagram accompagnato dalla foto di un dipinto di Edward Hopper. Il dipinto raffigura una donna dietro la finestra intenta a guardare fuori. Una similitudine di quanto sta accadendo nel mondo in questo momento. La pandemia sembra aver toccato la parte artistica del regista tanto da ribadire ogni giorno l’invito a partecipare al suo progetto. Muccino, reduce del successo con il suo ultimo film Gli anni più belli, che vanta l’esordio al cinema di Emma Marrone, sembra pronto a ritornare nelle sale cinematografiche.