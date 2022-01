La confessione di Delia Duran su Alex Belli: “Sono ancora innamorata di lui”

Il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra ancora essere l’argomento di punta al Grande Fratello vip. Il matrimonio fra Belli e Duran, infatti, è stato messo a dura prova durante il percorso dell’attore all’interno del reality. Soprattutto a causa della relazione ambigua nata fra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, durante la quale i due erano arrivati a scambiarsi anche dei baci.

Dopo l’eliminazione di Belli dal programma, i fan del GF hanno assistito ad un colpo di scena: l’entrata nella casa della moglie Delia Duran. La modella si era detta intenzionata ad avere dei confronti con Sorge su quanto accaduto fra lei e il marito, per poter capire se perdonarlo definitivamente e continuare la sua relazione con lui.

Tuttavia, Belli continua a dedicare a Sorge numerosi tweet (che i concorrenti hanno la possibilità di leggere durante le dirette), procrastinando continuamente la fine di questa storia. Intanto, Delia Duran continua a soffrire a causa della loro evidente alchimia. Aveva perciò deciso di mettere un punto alla situazione, allontanandosi dal marito, ma la puntata di lunedì 24 gennaio 2022 ha nuovamente rimescolato le carte.

Durante la messa in onda, il conduttore Alfonso Signorini ha parlato a lungo con la modella, dandole la possibilità di leggere una lettera indirizzata a lei, scritta proprio da Belli:

“Amore mio, questo è il segno del nostro amore, della nostra complicità e unione. Te lo consegno per farti riflettere su cosa rappresenta e cosa siamo. La verità di un amore che non tutti possono comprendere ma che è il nostro. Non perdere la direzione, guardati dentro e percorri la nostra storia”.

A quel punto, leggendo le parole del marito, Duran è subito scoppiata in lacrime. Ha poi confessato pubblicamente di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti e voler salvare la loro storia: “La verità è che sono ancora innamorata di lui”.