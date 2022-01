Il Grande Fratello vip 2022 è cominciato con una frattura fra le donne della casa. Durante la puntata del 3 gennaio, il nuovo anno si è aperto con un’aspra lite fra due concorrenti: Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

L’ex ballerina di Non è la Rai si è sentita molto offesa dalle parole della cantante lirica che, a detta sua, l’avrebbe messa in cattiva luce, giudicandola per l’avvicinamento sentimentale avuto prima con Nicola Pisu e poi con Biagio D’Anelli, all’interno del reality.

“Io sono da sola. Sono una donna adulta. Sono stata offesa anche davanti a Barù. Mi ha dato della poco di buono. Mi sono comportata in maniera egregia. Mi ha offesa come madre un sacco di volte. Per te C’è sempre stato amore incondizionato da parte mia ed il pubblico da casa l’ha sempre notato. Ti ho sempre ascoltato. Mi hai tradita te”, ha spiegato Trevisan.

A quel punto, Ricciarelli ha risposto:

“Vuole fare ancora una volta la vittima. Tu saresti una mamma? E allora comportati bene. Quando vuoi tu sei madre”.

Dopo queste parole, Trevisan si è alzata lasciando il salotto. “Mi fa schifo, basta, me ne vado”, ha aggiunto andando via, mentre gli altri concorrenti le correvano dietro. Il conduttore Alfonso Signorini ha domandato poi a Ricciarelli come mai ce l’avesse con Trevisan. La cantante ha spiegato di essersi sentita tradita più volte per le diverse nomination ricevute da lei:

“Io non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con la verità. Mi sono stancata di sentir dire bugie. Non ne posso più. Sono stanca di ipocrisie. Sto bene solo con 4 – 5 persone. Il resto non li sopporto più. Sono disponibile a pagare le conseguenze. Non voglio stare più con persone false. Ti chiedo in ginocchio dammi il foglio di via che me ne torno a casa”.

gf

Pare che la diatriba avesse spinto entrambe le concorrenti a lasciare il programma. Alla fine, però, entrambe si sono calmate, ma non sono riuscite a trovare un punto d’incontro.