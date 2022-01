Durante la puntata del Grande Fratello vip trasmessa il 28 gennaio 2022, è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava. Giucas Casella ha totalmente perso la pazienza durante uno scontro con Nathaly Caldonazzo. L’illusionista, infatti, fino a quel momento aveva sempre mostrato un lato di sé giocoso e spensierato all’interno della casa.

Tuttavia, la lite esplosa in diretta con l’attrice lo ha spinto prima ad infuriarsi contro di lei e poi a scoppiare in lacrime, abbandonando il salone durante la messa in onda.

Tutto è partito perché Nathaly Caldonazzo lo ha accusato pubblicamente di essere falso, dopo aver ricevuto da lui due nomination senza un reale motivo. Casella aveva fatto il suo nome dichiarando ironicamente che l’attrice non gli aveva fatto dei massaggi promessi.

Una ragione poco sostanziosa a detta di Caldonazzo, soprattutto in seguito al videoclip a cui i concorrenti hanno assistito poco prima dello scontro, durante il quale l’illusionista aveva rivelato in confessionale di non nutrire una particolare simpatia nei suoi confronti: “Si intrufola, vuole sapere tutto. Non mi piace”.

Dopo aver ascoltato queste parole, l’attrice lo ha quindi definito poco sincero, esprimendo il suo pensiero su di lui: “Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato”.

In seguito, lui si è alzato in piedi esclamando a voce alta: “Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?”.

Adirandosi sempre di più, ha cominciato ad urlarle contro accusandola di essere una bugiarda e si è poi lasciato andare ad una crisi di pianto per il nervosismo, abbandonando il salone dove tutti i concorrenti erano riuniti:

“Mi dispiace, chiedo scusa al pubblico a casa, ma io non sono questo. Non me lo merito”.

Katia Ricciarelli gli è subito corsa dietro per dargli sostegno e la questione si è poi risolta con l’intervento di Signorini:

“Non devi reagire così, stai facendo un bellissimo Grande Fratello, non prendertela”.