Giacca di jeans: come abbinarla

Una giacca di jeans non manca mai nel guardaroba, che sia di denim incontaminato, delavé o dall’allure vintage. È il capo di abbigliamento ideale nella stagione mite, perfetta per le serate estive più fresche. Anche nelle collezioni della moda Primavera-Estate 2019 è presente in diverse declinazioni e può essere abbinata per outfit casual in mille varianti.

Si indossa con abiti in versione mini o longdress, nelle stampe e nei colori di trendenza, ma anche con pantaloni in denim, per look monochrome, o in pattern geometrici o floreali.

Ecco 5 tip della redazione per abbinare la giacca di jeans.

1. All denim

Il modello di Miu Miu decorato con graziosi cristalli e tagliata in forma squadrata con colletto a punta si abbina ai jeans cinque tasche stright-fit di Mango a vita alta e ai sandali Malone Souliers con cinturini di pelle blu con tacco di 4,5 cm e punta quadrata, in puro stile Nineties.

2. Shorts e giacca di jeans oversize

È della linea Conscious di H&M il giubbotto oversize in denim lavato con dettagli consumati, realizzato parzialmente in cotone riciclato. Si porta sugli shorts di Benetton canvas di cotone stretch stampato a fiori all over. Il più classico e sportivo degli abbinamenti? Con le sneakers Converse Chuck Taylor All Star di tela bianco sporco con la suola di gomma spessa.

3. La giacca di jeans con il minidress floreale

Corta con colletto e maniche lunghe la giacca di denim chiaro Zara da portare con l’abito corto di Faithfull in leggera crepe giallo in stampa floreale e maniche in stile vintage chiuse da un fiocco. Ai piedi, le ballerine slingback di L’Autre Chose in pelle di vitello bicolore nelle nuance del giallo e crema.

4. Il maxi dress bianco

Versione ultra classica per Guess che propone una giacca denim con chiusura con bottoni frontali. È perfetta con il maxi abito bianco di J.Crew in cotone dalla silhouette ampia e la gonna fluida; ha spalline arricciate e orlo smerlato. Come scarpe, i sandali flat di Michael Kors (qui per acquistare) con dettagli in metallo a catena.

5. Checked pants e giacca di jeans

Sportmax rivisita in chiave western il giubbotto in denim texturizzato con tasche con patta, un motivo di impunture color tabacco e il bordo a taglio vivo sfrangiato. DireDonna consiglia l’abbinamento con i pantaloni a scacchi di Tibi a vita alta e gamba dritta e le mules nere a punta di Prada in pelle martellata con tacco a spillo di 6,5 cm.