Jeans larghi: gli outfit da copiare

Proprio come tutti i pantaloni larghi, i jeans larghi sono tornati prepotentemente di moda e chi non dovesse averne neppure uno in guardaroba è da considerare Out, fuori tendenza: tuttavia, questi modelli non sono facili da abbinare, e gli outfit da copiare sono un utile spunto da cui lasciarsi ispirare.

Naturalmente, ça va sans dire, si fa presto a dire jeans larghi. Le declinazioni sono moltissime, con larghezza su tutta la gamba, più stretti sopra e larghi sotto, dallo stile casual o più elegante. E non tutti si addicono a ogni tipo di fisico.

I modelli di jeans a gamba larga più cool

Prima di addentrarci nelle proposte di outfit, vediamo insieme i modelli più trendy tra cui scegliere e a chi stanno bene.

A palazzo . I jeans a palazzo sono sicuramente i jeans larghi più eleganti. La gamba si allarga dritta scendendo dalla vita alle caviglie e slanciando la figura. Con qualche accortezza, stanno bene a tutte. Le petit dovrebbero evitare il taglio crop e comunque abbinare tacchi alti. Chi ha un po’ di pancetta o fisico a pera con fianchi larghi può mascherarli grazie a un modello a vita molto alta e gamba ampia.

. I jeans a palazzo sono sicuramente i jeans larghi più eleganti. La gamba si allarga dritta scendendo dalla vita alle caviglie e slanciando la figura. Con qualche accortezza, stanno bene a tutte. Le petit dovrebbero evitare il taglio crop e comunque abbinare tacchi alti. Chi ha un po’ di pancetta o fisico a pera con fianchi larghi può mascherarli grazie a un modello a vita molto alta e gamba ampia. Mom jeans . Con vita alta, gamba che si allarga e si restringe alla caviglia e gli immancabili risvoltini, i mom jeans sono un must degli ultimi anni. Stanno bene alle figure sottili, mentre con qualche chilo di troppo basta abbinarli a tacchi per slanciare la silhouette. Da evitare, però, con un lato B un po’ piatto.

. Con vita alta, gamba che si allarga e si restringe alla caviglia e gli immancabili risvoltini, i mom jeans sono un must degli ultimi anni. Stanno bene alle figure sottili, mentre con qualche chilo di troppo basta abbinarli a tacchi per slanciare la silhouette. Da evitare, però, con un lato B un po’ piatto. Boyfriend . I jeans rubati dall’armadio di lui sono larghi, anche in vita, a volte più lunghi del necessario e spesso strappati o dall’aria vissuta. Petit e curvy dovrebbero optare per modelli con gamba non troppo larga e completare il look con scarpe alte.

. I jeans rubati dall’armadio di lui sono larghi, anche in vita, a volte più lunghi del necessario e spesso strappati o dall’aria vissuta. Petit e curvy dovrebbero optare per modelli con gamba non troppo larga e completare il look con scarpe alte. A palloncino , slouchy o loose fit. Con vita alta e stretta, si allargano molto all’altezza del ginocchio per poi stringersi alla caviglia. Sono il modello anni Ottanta per eccellenza e, per questo, non è possibile farseli scappare. Stanno bene un po’ a tutte, e sono perfetti per camuffare un po’ di pancia e fianchi larghi.

, slouchy o loose fit. Con vita alta e stretta, si allargano molto all’altezza del ginocchio per poi stringersi alla caviglia. Sono il modello anni Ottanta per eccellenza e, per questo, non è possibile farseli scappare. Stanno bene un po’ a tutte, e sono perfetti per camuffare un po’ di pancia e fianchi larghi. Baggy. Simile al boyfriend jeans, questo modello anni Novanta è ancora più largo, quasi da rapper. A vita bassa (da indossare con una cintura anni ’90), può terminare con un risvolto e ha spesso dettagli sfilati e strappati. Sta bene a chi ha un fisico slanciato.

Jeans larghi: 5 outfit da copiare

Se avete dubbi su come indossare questi modelli, ecco le proposte più belle da copiare, per l’ufficio e il tempo libero.