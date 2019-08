Giacche eleganti da donna per una cerimonia: cosa indossare

Che piacevole ritorno le giacche eleganti da donna da indossare anche per una cerimonia! Le passerella di Milano e Parigi, Haute Couture compresa, da qualche anno hanno mostrato di nuovo il favore nei confronti di un capo di abbigliamento tra i più amati e i più versatili.

Da Saint Laurent che, fedele al suo fondatore, ha nello smoking di ispirazione maschile uno dei suoi capisaldi, a Giorgio Armani, che della giacca ha fatto il suo vessillo, fino al giovane Olivier Roustaing che di collezione in collezione propone nuove versioni sempre più preziose e colorate da Balmain, sono tanti gli stilisti che hanno fatto sfilare modelli super chic.

Qualche consiglio per abbinare giacche eleganti in occasione di un matrimonio, di un battesimo o di una comunione? Ecco i tre abbinamenti proposti dalla redazione.

Cerimonia elegante: cosa indossare

Arriva dalla Gucci Cruise 2019 disegnata da Alessandro Michele la mantella corta in broccato rosa decorato con fiori scuri. È perfetta come coprispalla in occasione di un invito a nozze serali, in chiesa, per l’abito attillato senza maniche di Jason Wu con orlo scanalato. Ai piedi, i sandali color nude di Alexandre Birman con sottili cinturini e il tacco a spillo sottile.

La giacca elegante da indossare per una cerimonia informale

Frankie Shop (disponibile su Net-A-Porter) propone un blazer doppiopetto di raso color verde menta dalla linea squadrata. Può essere abbinata alla gonna plissettata midi di una luminosa nuance glicine in vendita da Mango, ton sur ton le mules di Wandler impreziosite di un tacco blu elettrico. La tomaia quadrata che lascia scoperta la punta dei piedi prevede uno smalto colorato, magari dello stessa sfumatura di blu metallizzato.

Giacche eleganti da donna per una cerimonia: l’outfit low cost

Sotto ai cento euro il tailleur di Zara composto da blazer con collo a revers tono su tono e pantaloni a vita media con dettaglio di vita e striscia laterale a contrasto. Per rendere ricercato il look si può abbinare un sandalo bianco e oro di Jimmy Choo legato alla caviglia con un sottile fiocco di pelle .