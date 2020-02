Gonna a portafoglio lunga o corta: come abbinarla

Lunga o corta che sia, la gonna a portafoglio è un modello evergreen che sta bene a diversi tipi di fisico e permette svariati abbinamenti.

Décolleté, ballerine, mocassini: l’unica regola per scegliere la scarpa giusta con questo tipo di gonne dipende dall’occasione in cui sfoggiare l’outfit e quanto si voglia stare comode.

I modelli più belli di gonna a portafoglio? Un posto d’onore quelli dal taglio asimmetrico, con fantasie a pois, a fiori o a righe multicolor, ma vanno per la maggiore anche proposte in versione mini, in denim o dalla stampa check.

Per una silhouette morbida, è consigliabile scegliere una gonna lineare, mentre le longilinee potranno sbizzarrirsi con volumi più abbondanti, destrutturazioni, asimmetrie accentuate.

Ecco qualche tip della redazione per abbinare il modello a portafoglio lungo o corto.

Come abbinare la gonna a portafoglio lunga

La gonna a portafoglio stampata

È longuette il modello di Max Mara a finto portafoglio in twill di pura seta stampata, con tasche inserite nei fianchi e spacco centrale sul davanti. È perfetto in un abbinamento a contrasto con il dolcevita con zip frontale di colore arancione in lana di Nanushka, con maglia intrecciata e lunghezza crop. Ai piedi, mules a punta in pelle nera di Jil Sander.

Il modello a righe

La gonna a pareo a righe dalla linea svasata Diffusione Tessile (Acquista ora) è realizzata in popeline di puro cotone con motivo di incrocio tramite lacci in vita. 77 Per un look sbarazzino si può scegliere la t-shirt Love di Viktor & Rolf con design ricamato e sneakers oversize rosa in pelle scamosciata di Alexander McQueen.

Gonna a portafoglio corta: come abbinarla

La mini low cost

Zara propone una gonna bermuda in tweed con la parte anteriore in stile pareo asimmetrica. Si può abbinare con il top con ruches di Simone Rocha di colore bianco in cotone, da indossare dentro la gonna, e stivali a punta in pelle effetto metallizzato di Paris Texas a metà polpaccio e con tacco conico alto.

Il tailleur con il modello a portafoglio

Soluzione low cost perfetta per l’ufficio il tailleur Mango con gonna midi incrociata a matita e vita alta da portare con un blazer corto con spalle strutturate e revers. Per stare comode e regalare un tocco vivace all’outfit, ballerine con stampa zebrata di Pretty Ballerinas, modello con punta tonda e fiocco.