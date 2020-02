Scarpe 2020: le sneaker del momento

Niente di nuovo sul fronte scarpe 2020: anche nella moda Primavera-Estate le sneaker si confermano il modello vincente: perfette come sono non solo sotto i jeans, ma anche in abbinamenti con gonne, abiti e pantaloni.

Con le scarpe da ginnastica si creano orami gli outfit più di tendenza, sia per look da giorno che da sera, come hanno mostrato molti degli stilisti sulle passerelle di Milano e Parigi.

E se i modelli in pelle bianca non conoscono tramonto, ancora una volta must di stagione, entrano tra le preferenze di it girl e influencer le proposte ecosostenibili, prodotte con materiali di scarto e in versione rigorosamente cruelty free.

Pane per i denti anche di chi preferisce un tocco più vivace, con soluzioni e più originali, arricchite da lacci colorati, suola arcobaleno o ricami multicolor.

Ecco le 10 sneaker del momento e il paio di scarpe 2020 che in redazione abbiamo segnato in wish list.

Nike React V2: pannelli di rete colorata, feltro ed ecopelle e suola di gomma spessa. Nella linguetta a contrasto la scritta ‘D / MS / X’ che sta per Dimension Six, il nome che il fondatore Phil Knight aveva pensato per il brand negli anni Settanta. Jimmy Choo Hawaii: hanno decorazioni a stella sulle dita dei piedi, coordinate con gli occhielli impreziositi da cristalli. Sono realizzati in pelle bianca liscia e impresso con il logo della casa sul retro. Valentino Garavani: le sneakers basse in pelle bianca hanno la classica silhouette della scarpa da tennis arricchita da strisce di bronzo metallico con “Rockstuds” tonali e lacci parzialmente nascosti. Converse Chuck Taylor 70: le classiche sneaker in nuovi colori accattivanti, mantenendo allo stesso tempo la silhouette high-top tanto amata. Nel 2020 le più gettonate sono in tela resistente in vibrante rosa sfumato. 95 Walk’n’Dior: maglia tecnica in color nude. La firma Christian Dior J’Adior decora la suola e i lacci, con passanti metallici e inserti nude. Stella a contrasto sulla suola in gomma bianca. Prada Cloudbust Thunder: volumi enfatizzati dalla mascherina in gomma con effetto 3D sulla tomaia. La suola con doppio fondo è completata dal battistrada dentellato in gomma. Sneaker FFluid Fendi: linea fluida e aderente. Realizzata in neoprene rosa con effetto verniciato lucido. Chiusura zip sul tallone con nastro in framis a contrasto e cuciture zig-zag tono su tono. Stella #stansmith di Stella McCartney: le sneaker adidas Stan Smith si rifanno il look con nuove sfumature colorate, senza l’utilizzo di cuoio e con materiali 100% vegan. Con due set di stringhe intercambiabili. Speed Clear Sole Balenciaga: in maglia tecnica 3D nera con suola Clear sole nera, bianca e rosa. Suola ergonomica con tecnologia “No Memory”. Veja Condor: sneakers ecologiche, realizzate senza plastica e petrolio. Hanno tomaia traspirante Alveomesh realizzata con bottiglie di plastica riciclata, rinforzate con Pebax RNew (dal 100% di olio di ricino) per un supporto extra. La suola è di gomma selvatica amazzonica e scarti di riso.

Scarpe 2020: le sneakers preferite dalla redazione

L’immagine giocosa di Topolino decora un paio di sneaker Rhyton da donna in pelle avorio di Gucci. In occasione dell’anno cinese del Topo, su capi ready-to-wear e accessori della collezione Cruise 2020 il leggendario personaggio Disney è riproposto sotto forma di stampe colorate, patch ricamate e motivi jacquard.