Gonne lunghe: come abbinarle in primavera

Tra i tanti capi d’abbigliamento di tendenza nella moda Primavera-Estate, le gonne lunghe sono tra le più gettonate per creare abbinamenti sempre nuovi e originali.

Grazie a scarpe super cool come sneakers e mules si possono creare outfit perfetti per look da giorno o da sera, da sfruttare per l’ufficio o da indossare per un aperitivo con le amiche.

In stampa floreale, in modelli plissettati, con linee asimmetriche o tagli voluminosi, le gonne lunghe sono il must have che non può mancare nel guardaroba delle fashion victims: ecco i consigli della redazione per abbinarle al meglio.

Gonne lunghe: la plissettata

Il modello lungo plissettato asimmetrico di Calvin Klein ha cintura e dettaglio con nodo.Si può creare un outfit colorato con il top a collo alto in stampa floreale di Rotate con colletto rialzato, bottoni decorativi sul davanti e dettagli con ruches; da completare con mules con punta quadrata di colore rosso in pelle di Salondeju.

Come abbinare la gonna lunga asimmetrica

La gonna lunga di colore nero di Pinko è un modello svasato con arricciatura frontale e chiusura laterale con nodo. Si porta con una t-shirt aderente come quella di RTA con fantasia tie dye di colore grigio, trama metallica e lunghezza crop. Ai piedi un paio di sneakers bianche, così in voga questa primavera. Il nostro consiglio? Il modello a righe di Off-White con punta tonda, chiusura con lacci, linguetta con logo goffrato e suola piatta in gomma.

Gli abbinamenti per la gonna a fiori

La longuette a fiori di Mango è un modello scampanato con tessuto semitrasparente, vita elasticizzata e volant. Per un look fresco e primaverile si abbina con una blusa in georgette plissé a organetto di Twinset con spalle cut-out e balza al carré, maniche lunghe con volant al fondo. Ideali le ciabatte con fibbia colore marrone in pelle di Dolce&Gabbana. Modello con punta aperta, design senza lacci e suola piatta in pelle.

Gonne lunghe con crop top

In linea con le tendenze della moda Primavera-Estate 2020 il completo nero di Zara formato da crop top con scollo quadrato e spalline sottili e gonna midi con vita alta elasticizzata e laccio regolabile dall’orlo voluminoso con elastico. È perfetto con le pump verde neon con tacco alto in pelle di The Attico con nastro alla caviglia.