Griglia per barbecue: caratteristiche, materiali e modelli migliori

La griglia per barbecue, utile per cuocere ogni tipo di alimento, può essere acquistata anche separatamente, per sostituire quella originale. DireDonna vi consiglia i modelli migliori in base a caratteristiche e materiali, con una breve guida pratica.

Le griglie sono ottime per cucinare carne, pesce e verdure, durante una grigliata con gli amici in aperta campagna, un arrosto in giardino o un bel barbecue casalingo in pieno inverno nel camino. Infatti alcuni modelli sono forniti di base e possono essere utilizzati in maniera autonoma.

Caratteristiche

Tra le caratteristiche da tenere in considerazione c’è la possibilità di regolare la larghezza della griglia per adattarla alle diverse dimensioni del barbecue. Questa caratteristica fa si che la griglia possa essere usata su diversi supporti.

Un ottimo fattore di comodità sono i manici, che se rivestiti prevengono eventuali scottature del fuochista e rendono più maneggevole la griglia.

Materiali

I materiali migliori per le griglie sono la ghisa e l’acciaio inox. La ghisa è sicuramente più resistente, si deforma meno e trattiene il calore per più tempo, a differenza dell’acciaio. Anche il peso gioca la sua parte. Una griglia più leggera è più facile da trasportare ma è meno versatile per quanto riguarda l’uso e la stabilità. Una griglia più pesante permette l’appoggio di pentole sulla sua superficie.

Modelli migliori

In commercio su Amazon troviamo modelli per ogni tasca e esigenza, da quelli con una base d’appoggio, alle praticissime versioni con i pomelli in legno. Affidandoci alle recensioni degli utenti della piattaforma commerciale, abbiamo scelto per voi i 6 modelli migliori.

Landmann 0189

Questa griglia per barbecue cromata ha due maniglie per una facile presa. Le sue dimensioni sono di 67 x 40 cm. Ottime le recensioni su Amazon, con un prezzo davvero conveniente.

Pro: griglia spaziosa

griglia spaziosa Contro: le maniglie sono molto sottili

Prezzo consigliato: 29,55 euro

Graticola GlobalIngross

Saliamo di dimensioni con questa griglia 80×50, realizzata in acciaio inox e ottima per cuocere all’esterno. Fornita di un canaletto per scolo sugo cottura barbecue

Pro: l’impugnatura non si surriscalda

l’impugnatura non si surriscalda Contro: nel complesso pesante

Prezzo consigliato: 59,90 euro

La nostra scelta: un prodotto molto resistente, consigliato da tutti gli utenti Amazon.

Griglia in ghisa Wiltec

Solida e smaltata, questa griglia rettangolare misura 67×40 cm. Ottima per barbecue a gas o carbone. Non dev’essere pulita con acqua o con detergenti per evitare che cominci ad arrugginirsi.

Pro: miglior rapporto qualità-prezzo

miglior rapporto qualità-prezzo Contro: difficile da pulire

Prezzo consigliato: 47,85 euro

Sunday Grill

Griglia in acciaio cromato, con pratici manici con spessa impugnatura rivestita. Si adatta facilmente a tutte le basi e superfici.

Pro: ottimi risultati di cottura

ottimi risultati di cottura Contro: non molto robusta

Prezzo consigliato: 22,90 euro

Imex El Zorro 71616

Griglia in ferro, comodi manici in legno, con una struttura solida e maneggevole. Si adagia facilmente sul vostro barbecue, nella parte anteriore viene scolato il grasso grazie ad un canaletto.

Pro: manici di legno

manici di legno Contro: il ferro arrugginisce prima di altri materiali

Prezzo consigliato: 27,88 euro

Ompagrill

Questa griglia in acciaio ha dei comodi piedini per l’appoggio. Non molto grande, le sue dimensioni sono di 50 x 35 centimetri. Consigliata dagli utenti Amazon.

Pro: molto robusta

molto robusta Contro: prezzo alto date le dimensioni

Prezzo consigliato: 38,90 euro

