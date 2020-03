Gucci cancella la Cruise 2021 a San Francisco

Il Coronavirus contagia le Cruise 2021: Gucci ha annunciato che la sfilata di moda prevista a San Francisco il 18 maggio non si farà.

Si legge sulla nota stampa della griffe: “Una decisione sui nuovi tempi e luogo dello spettacolo saranno annunciati in un secondo momento, una volta che la situazione diventerà più chiara. In questo momento, i nostri pensieri sono con tutte le persone colpite in tutto il mondo“.

Il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, aveva scelto la città americana per la sua storia come centro di attivismo liberale e per essere un melting pot culturale.

Realizzate per la prima volta una ventina di anni fa, le Cruise vengono presentate in primavera con capi destinati a chi, nei mesi invernali, va in vacanza in posti esotici. Negli ultimi tempi sono diventate fondamentali per le case di moda, e destinate ai mercati più promettenti e ai clienti più disposti a comprare. Sono presentate qualche mese prima delle collezioni principali di prêt-à-porter.

La decisione di Gucci di rinviare la sfilata di maggio segue la mossa di Prada di rinviare la sua Cruise, che era stato programmato per il 21 maggio a Tokyo. Diverse fiere, da Mido e il Salone del Mobile di Milano a Cosmoprof a Bologna, Watches & Wonders a Ginevra e Baselworld, sono state rinviate a causa dell’epidemia.

Resta ora da vedere come sarà influenzata la stagione delle Cruise 2021. Giorgio Armani dovrebbe dare il via al calendario mettendo in scena la sua sfilata di moda a Dubai il 19 aprile.

Si prevede che Chanel si dirigerà verso l’isola di Capri il 7 maggio e Dior il 9 maggio a Lecce, dove ha origine la famiglia della stilista Maria Grazia Chiuri. Max Mara, invece, ha scelto San Pietroburgo per la sua sfilata del 25 maggio. Non resta che restare in attesa di futuri sviluppi.