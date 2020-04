Scarpe per abito lungo elegante, quali indossare

Con tacco a spillo, platform, slingback, mules o classiche décolletés: i modelli di scarpe da indossare anche in questa Primavera-Estate 2020 con un abito lungo elegante sono davvero tantissimi. Per scegliere al meglio, è sempre indicato comporre l’outfit abbinando gli accessori al vestito a seconda non solo delle tendenze di stagione, ma anche dell’occasione e della tipologia del proprio fisico.

Le proposte di stagione prevedono un pullulare di scarpe in cui il tallone è in primo piano, che siano su tacchi vertiginosi o in soluzioni rasoterra, comprese le infradito gioiello così in voga quest’anno. Così se si potrà anche soprassedere sullo smalto ai piedi, non altrettanto si potrà con il pedicure che dovrà garantire un posteriore decisamente perfetto.

Le scarpe da abbinare a un abito lungo elegante? La redazione ha segnato nella propria personalissima wishlist i 10 modelli su cui iniziare a sognare, in vista dei primi party estivi.