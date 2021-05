Chi è Halston, lo stilista americano (amato dalle star) interpretato da Ewan McGregor

Grande attesa per il 14 maggio, data in cui andrà in onda su Netflix la nuova serie tv dedicata alla storia del fashion designer Roy Halston Frowick. Meglio conosciuto semplicemente come Halston, fu grande protagonista della moda anni ’70 e creatore di una nuova corrente stilistica dedita al minimalismo.

Lo stilista americano odiava tutto ciò che non fosse funzionale, come fiocchi, cuciture inutili, zip e bottoni virando verso la creazione di capi eleganti e sensuali caratterizzati da linee semplici e pulite.

Inoltre, a lui si deve l’invenzione della scollatura all’americana e, con il suo halter dress, è entrato nei dizionari di moda. Secondo Karl Lagerfeld fu “Il primo della nuova generazione di stilisti a creare il vero stile americano” vestendo star di fama mondiale come Liz Taylor, Bianca Jagger, Catherine Deneuve, Liza Minelli e Marella Agnelli.

La sua vita fu un dedalo inestricabile di esperienze diverse e forti emozioni che gli consentirono di assaporare il successo ma anche un rapido declino. Una carriera dedicata alla moda costellata da capi Haute Couture indimenticabili, che esprimevano la cultura disco glam dei mitici anni Settanta, e la perfetta incarnazione del mito americano. La sua ascesa al successo, che nel tempo lo vide affermarsi come uno degli stilisti più celebri al mondo, fu caratterizzata da una vita privata di sfarzi, lusso, feste mondane e droga.

La storia di Halston, stilista geniale e sregolato

Nasce nel 1932 a Des Moines, nello stato dell’Iowa, e fin dai primi anni della sua infanzia si diverte a cucire abiti per la madre e la sorella, iniziando ben presto a disegnare cappelli. Nel 1952 si trasferisce a Chicago dove frequenta un corso presso la School of the Art Institute lavorando al contempo come visual merchandiser per mantenersi gli studi. L’anno seguente decide di seguire la sua naturale vocazione, diventando un creatore di cappelli che riscuotono subito grande clamore.

Nel 1957 si trasferisce a New York. Quì inizia a lavorare per la famosa stilista Lilly Daché e in poco tempo viene nominato co-designer della sua maison. Successivamente lascerà l’incarico per lavorare alla Bergdorf Goodman.

Ma, la rapida ascesa al successo è legata al cappellino indossato da Jackie Kennedy alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del marito nel 1961. Da allora i suoi cappelli furono amati in tutto il mondo conquistando anche celebrities del calibro di Rita Hayworth e Diana Vreeland.

Ben presto decide di abbandonare la creazione di cappelli per dedicarsi a quella di abiti inaugurando la sua prima boutique a Madison Avenue nel 1968 e l’anno successivo lanciò la sua prima collezione pret-a-porter dal titolo Halston Limited. Seguirono anni di grandi successi e conquiste che lo confermarono uno degli stilisti più influenti al mondo degli anni ’70.

Ma a partire dagli anni ’80 assaporò il fallimento che cercò di combattere soprattutto a livello legale per salvare il suo brand di moda. Morì nel 1990, quando ormai era uno stilista obsoleto, a causa di complicazioni derivate dall’AIDS.

Halston: curiosità tra creatività stilistica ed eccessi

I suoi abiti dal fascino senza tempo rendevano ogni donna che li indossava una sirena che volteggiava in abiti color bronzo, oro, verde e blu così minimalisti e funzionali da non ostacolare la libertà di movimento. Ma la personalità di Halston e la sua vita vanno oltre il mondo della moda, abbracciando la tendenza dei vizi e dello sfarzo sfrenato. Ha conosciuto il successo ma anche il fallimento. Halston è riuscito a condensare nella sua vita fama, eccessi e sregolatezza. Era un assiduo frequentatore del disco club Studio54. Luogo in cui si concentrava la mondanità dell’epoca e in cui le star si riunivano per scatenarsi in balli, danze, abiti glamour firmati Halston e droga. Negli anni ’70 lo stilista americano aveva l’intero jet set ai suoi piedi, vantando l’amicizia di Liza Minelli e di Andy Warhol.

Fu il primo a invitare alle presentazioni delle sue sfilate, celebrities e star dell’epoca dettando un’usanza ormai comune che ci accompagna fino ai giorni nostri. E il primo ad avere un esercito di modelle, dette Halstonettes, che frequentavano le sue feste mondane come fossero delle ragazze immagine. Halston era il re delle feste e sapeva esserne il protagonista ma ciò non lo salvò da un declino inarrestabile che vide fallire il suo brand ma non la sua notorietà e arte che ancora oggi viene ricordata.

Tra le tante curiosità che rendono la sua personalità così affascinante, ricordiamo che Halston amava tantissimo le orchidee. Al punto tale da spendere centinaia di migliaia di dollari per riempire il suo studio con il loro profumo. Molti hanno un ricordo non bello su di lui, perché era ossessivo ed ego-riferito.

Halston nella serie tv Netflix

Netflix dedica una mini serie tv composta da 5 puntate allo stilista americano. Il personaggio è interpretato da Ewan McGregor, la serie è firmata dal regista de “Il Trono di Spade“, Ryan Murphy con la regia di Daniel Minahan. Con questa serie Tv Netflix intende rendere indimenticabile un mito della moda con una sceneggiatura che narra la storia fatta di successi, fallimenti e battaglie legali per difendere il marchio della maison di moda.

Halston, parla di un uomo, uno stilista geniale e di un decennio (gli anni 70) che sono entrati nell’imaginario comune. Un’epoca in formato polaroid in cui gli occhiali da sole neri si indossavano anche di notte mentre le star di Hollywood bevevano Champagne sui divanetti rossi dello Studio54 a New York. Accanto all’attore McGregor ci saranno Krysta Rodriguez, nel ruolo dell’amica fidata dello stilista di Liza Minelli, e Rebecca Dayan che intepreta Elsa Peretti. In uscita il 14 maggio.